克蕭先發戰紅雀 今日賽事預告與轉播

道奇王牌克蕭。（資料照，USA TODAY Sports）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽持續進行，早上10點由紅雀客場挑戰道奇，紅雀推出麥克拉斯（Miles Mikolas）先發，道奇則派出王牌克蕭（Clayton Kershaw）主投。克蕭近期狀態優異，近5場登板都繳出優質先發，今天他能否延續手感，並率隊奪下4連勝？另外，早上7點還有金鶯坐鎮主場迎戰洋基的比賽，喜愛大聯盟的球迷們不要錯過囉！

日職今下午5點有兩場轉播要帶給球迷，首先樂天將碰上西武，樂天由王牌投手則本昂大先發，他將要力拚本季第3勝。另一場則由歐力士出戰日本火腿，歐力士此役派出王牌山岡泰輔主投，對上火腿的加藤貴之。昨遭到歐力士投手群封鎖的日本火腿，今天勢必要想出對策，球迷們記得準時鎖定轉播。

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中職今兩地開打，洲際球場繼續由桃猿迎戰中信，雙方分別推出李茲、紐維拉先發，李茲將要尋求本季第10勝。而悍將與統一獅的比賽則移師花蓮舉行，悍將派出羅力先發，對上獅隊的亞力克，洋投正面對決，精彩可期。

MLB

07:00 洋基@金鶯 FOX體育、FOX體育3台

10:00 紅雀@道奇 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 樂天@西武 FOX體育

17:00 歐力士@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 Lamigo桃猿@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

18:35 富邦悍將@統一獅 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

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