U18世界盃台灣戰澳洲 今日賽事預告與轉播

台灣隊今迎戰澳洲。（特派記者羅志朋攝）

自由體育為您獻上本日精彩賽事預告與轉播！

U18世界盃棒球賽，台灣隊將在早上11點出戰澳洲，台灣此役派出「龍捲風」左投林昱珉先發，他在預賽對西班牙先發6.2局僅失1分。今天台灣隊要力拚延續昨擊退強敵南韓的氣勢，挑戰複賽2連勝。球迷們一起打開電視幫台灣小將們加油！

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大聯盟例行賽方面，早上7點由馬林魚迎戰海盜，旅美好手王維中昨轉隊後首場出賽就拿下勝投，此役能否與陳偉殷同場較勁也是球迷關注的話題。另一場國民挑戰勇士的比賽，國民派出史崔斯柏格（Stephen Strasburg）先發，對決勇士強投佛里德（Max Fried），精采比賽，球迷們不要錯過了。

美網今進入四強戰，女單方面，美國名將小威廉絲將碰上烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina），另一場瑞士第13種子班西琪（Belinda Bencic）將出戰加拿大的安德里斯庫（Bianca Andreescu），喜愛網球的球迷們記得鎖定轉播。

中職今兩地開打，桃園球場由悍將迎戰桃猿，悍將派出班華德先發，對上猿隊的多猛，悍將要尋求奪下5連勝。洲際球場則由統一獅挑戰中信兄弟，雙方分別推出施子謙、萊福力主投。

U18世界盃棒球賽

11:00 澳洲@台灣 緯來體育

MLB

07:00 馬林魚@海盜 民視

07:15 國民@勇士 FOX體育2台

美網

07:00 四強 FOX體育、FOX體育3台

2019世界盃籃球賽

16:00 波蘭@俄羅斯 ELEVEN SPORTS2

20:00 阿根廷@委內瑞拉 ELEVEN SPORTS2

日職

17:00 羅德@軟銀 FOX體育

17:00 歐力士@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 統一獅@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

18:35 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

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