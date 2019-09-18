NBA》「宇宙勇」明夏再現？ 曝字母哥有望攜手浪花兄弟

有記者透露，勇士將成為明夏公鹿想續留字母哥的最大威脅。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿總管霍斯特（Jon Horst）日前信誓旦旦承諾，明年夏天絕對會開給球隊主將「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）一紙超級頂薪與他續約，不過今卻有記者在節目上透露，已經有支足以威脅公鹿續留字母哥的球隊出現─那就是金州勇士。



近日《ESPN》的兩位記者拉莫娜（Ramona Shelburne）、Nick Friedell在參加美國的籃球節目《The Jump》錄影時，談到字母哥亞德托昆波在公鹿的未來，雖然公鹿總管有意捧出一紙價值5年2.47億美元的超級頂薪，不過兩位記者卻都認為，想要續約這位新科MVP，恐怕得完成相當嚴苛的條件。

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Nick Friedell就認為，公鹿必須讓字母哥相信他們能贏得總冠軍，Friedell認為公鹿很強大， 但他們的陣容卻仍不足以讓他們爭冠，「米德爾頓（Khris Middleton）很適合搭配亞德托昆波，羅培茲兄弟也不錯，但我不相信布雷德索（Eric Bledsoe）和柯佛（Kyle Korver），所以我不認為公鹿能以目前陣容能奪冠。」

拉莫娜則透露：「我認為當亞德托昆波往前看看自己有什麼選擇時，有一支球隊就在那，我不知道這是不是真的會發生，但勇士一直是公鹿字續留字母哥的一大威脅，亞德托昆波跟柯瑞（Stephen Curry）私交甚篤，還都隸屬同一家經紀公司，雖然要讓它成真應該很難，但勇士仍然有可能是字母哥在挑新東家的選項之一。」

“The Warriors have always been the big threat to go after Giannis.”@ramonashelburne on the possibility of the #Warriors landing the Greek Freak in 2021 pic.twitter.com/T3tt4XR9hH — 95.7 The Game （@957thegame） September 17, 2019

經歷連續5年的總冠軍賽之旅後，勇士今夏接告別許多過去曾幫助球隊奪冠的核心班底，其中包括招牌球星杜蘭特（Kevin Durant）去籃網、老將伊古達拿（Andre Iguodala）去灰熊、李文斯頓（Shaun Livingston）退休，再加上K.湯普森（Klay Thompson）仍再養傷力，讓他們備感壓力，但如果勇士最後能網羅字母哥，這位頂級前鋒和浪花兄弟的組合恐怕將再讓灣區大軍在全聯盟獨走。

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