NBA》「宇宙勇」明夏再現？ 曝字母哥有望攜手浪花兄弟

有記者透露,勇士將成為明夏公鹿想續留字母哥的最大威脅。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕公鹿總管霍斯特(Jon Horst)日前信誓旦旦承諾,明年夏天絕對會開給球隊主將「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)一紙超級頂薪與他續約,不過今卻有記者在節目上透露,已經有支足以威脅公鹿續留字母哥的球隊出現─那就是金州勇士。



近日《ESPN》的兩位記者拉莫娜(Ramona Shelburne)、Nick Friedell在參加美國的籃球節目《The Jump》錄影時,談到字母哥亞德托昆波在公鹿的未來,雖然公鹿總管有意捧出一紙價值5年2.47億美元的超級頂薪,不過兩位記者卻都認為,想要續約這位新科MVP,恐怕得完成相當嚴苛的條件。

Nick Friedell就認為,公鹿必須讓字母哥相信他們能贏得總冠軍,Friedell認為公鹿很強大, 但他們的陣容卻仍不足以讓他們爭冠,「米德爾頓(Khris Middleton)很適合搭配亞德托昆波,羅培茲兄弟也不錯,但我不相信布雷德索(Eric Bledsoe)和柯佛(Kyle Korver),所以我不認為公鹿能以目前陣容能奪冠。」

拉莫娜則透露:「我認為當亞德托昆波往前看看自己有什麼選擇時,有一支球隊就在那,我不知道這是不是真的會發生,但勇士一直是公鹿字續留字母哥的一大威脅,亞德托昆波跟柯瑞(Stephen Curry)私交甚篤,還都隸屬同一家經紀公司,雖然要讓它成真應該很難,但勇士仍然有可能是字母哥在挑新東家的選項之一。」

“The Warriors have always been the big threat to go after Giannis.”@ramonashelburne on the possibility of the #Warriors landing the Greek Freak in 2021 pic.twitter.com/T3tt4XR9hH