兄弟迷陳佩琪憶往事 曝全家只有柯文哲不看球被邊緣

台北市長柯文哲太太陳佩琪今則是在臉書上表示，不知從何時開始變成忠實象迷的，只記得台灣從有職棒開始，全家人本來挺時報鷹，時報鷹解散後，就都挺兄弟象。（圖／擷取自陳佩琪臉書）

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中信球星「恰恰」彭政閔引退賽今晚登場，球迷、隊友都深感不捨，本身也是「兄弟象」球迷的台北市長夫人陳佩琪，今也在臉書上回憶起自己的球迷歲月，她還自爆，指自己正在寫書，但還沒出版，裡頭就有一章是寫到「我們家的休閒娛樂」，寫了將近一萬字，其中就談到棒球，「因為這是我的最愛」。

陳佩琪今在臉書表示，不知從何時開始變成忠實象迷的，只記得台灣從有職棒開始，全家人本來挺時報鷹，時報鷹解散後，就都挺兄弟象。

陳佩琪透露，曾有一段時間，兄弟的「三劍客」是她最喜歡的球星組合，彭政閔誤擊電箱受傷的那一段時間，我們全家都很關心，每次兄弟出賽，總會先看看打序，看看他今天是否出賽，也會關心象隊的季成績和年度總成績。

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陳佩琪談到，不知道從什麼時候開始喜歡棒球的，依稀記得小時候爸爸常帶著全家看球賽，久而久之規則都搞懂了，越看越入迷，還可以當起評論員。

「記得小學時，國人很迷三級棒球賽，每到威廉波特少棒賽的比賽時刻，半夜家裡總是燈火通明，」陳佩琪回憶，媽媽準備很多點心，全家人不睡覺的守在電視機前看清晨兩點的球賽，就是為了分享自己球隊得冠軍的喜悅。記得某年總冠軍賽，中華隊敗在尼加拉瓜的強投上，盛竹如主播都忍不住在鏡頭前掉淚，這些片段直到現在都讓她記憶猶新。

陳佩琪說，近年國人漸漸把焦點從三級棒球轉到職棒身上，自己也變成中職的球迷。下班後最放鬆的活動，就是吃完晚餐後，和家人一起坐在電視機前看球賽，所以她帶領小孩看球賽，就像小時候爸爸帶領我們看球賽一樣，久而久之，小孩們也都喜歡棒球，假期偶爾也帶小孩去天母或新莊球場看球。

不過陳佩琪也說，先生有時早下班回家，看到全家（除他一人外）一起在看棒球，看到精采畫面時，還會抓狂式的喊叫，他總會說不會花三小時看球，跟他講比賽結果就好，這時通常是比賽快結束了，大家眼睛盯著電視機，沒人會搭理他。

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