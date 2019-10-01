永信杯》台灣之光！鍾青如國際賽執法獲肯定 瞄準奧運舞台

國際裁判鍾青如。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台中報導〕永信杯排球錦標賽今年動用多達190名的控制委員和裁判，其中有一位執法滿20年的國際裁判鍾青如，曾在2014年仁川亞運、2019拿坡里世大運擔任裁判，表現備受國際肯定。

鍾青如從高中才開始接觸排球，意外啟發她對於這項運動的熱情，從高中到大學生活大多都在球場度過，但後來因為車禍受傷，無法繼續打球，因而開啟了她的裁判生涯。

請繼續往下閱讀...

「我從1999年考到裁判，到今年剛好滿20年。」鍾青如是台灣第一個女性國際排球裁判，曾在亞運、世大運以及今年U18世界青少女排球賽等國際賽中執法，經驗相當豐富。

回憶這些年的執法生涯，鍾青如說，國內令她印象最深刻是賽事，是生涯給出的第一張牌，「當時有個新竹教育大學的球員，對於我的判決有意見，態度非常不好，在場上擺出流氓樣來抗議。我認為他們未來會成為老師，教育者不應該用這樣的方式來表達自己的不滿。」她認為，給出這張牌的用意是想教育球員，後來該名球員的母親也特別向她道歉，希望給孩子一次機會。

過去曾在不少的國際賽中執法，鍾青如表示，去伊朗的經驗相當難忘，「當地性別歧視問題很嚴重，女性要帶頭巾，女裁判不能踏進主場館地墊，只能當紀錄，也不能跟外國男生握手，深刻體驗到不同的文化。」

今年鍾青如遠赴埃及擔任U18女排賽的裁判，執法表現深受委員們的肯定，也期待她未來能站上奧運舞台執法，「賽後裁判都要開1小時的會議做賽後檢討、評分，後來我被分配到一些重要場次的比賽，算是很大的肯定。」她表示，奧運是她未來努力的目標，不過這之中牽涉升降級的問題，不是個人能決定，加上亞洲裁判升級的機會不多，她會不斷充實自己，希望能踏上2024或2028的奧運會排球場執法。

國際裁判鍾青如。（記者粘藐云攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法