南湖盃》新學年HBL至少8強 南湖汪哲宇、江均角色吃重

江均（左）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕南湖盃國際高中籃球邀請賽今登場，地主南湖高中首日碰上另兩支HBL勁旅能仁家商以及泰山高中，分別收下1勝1負，教練王顥宇指出，球隊目前在經驗上有進步，但鬥志上仍得更加強。

南湖高中已經連7年躋身8強舞台，上學年度HBL結束後，南湖前往希臘參與ISF世界中學生籃球錦標賽，暑假再前往中國訓練，對於球員的成長，王顥宇說：「身體碰撞、經驗上都成長不少，不過還是比較缺乏鬥志，心態上得要更加強。」

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今南湖盃首戰碰上能仁家商，南湖以67：69落敗，下午迎戰泰山高中，南湖上演逆轉秀，以92：65大勝。

江均（右）。（記者粘藐云攝）

南湖今年兩名高三球員隊長汪哲宇和江均，王顥宇看好兩人能帶領球隊成長，「哲宇和江均都有很好的運動能力，江均會倚重他的單打、切入，哲宇的能力則比較多元，可以扮演指揮者的角色，也有很好的投籃技巧。」王顥宇提到，希望汪哲宇能在信心上更加提升，判斷上更果決一些，能為球隊帶來更大幫助。

身為球隊隊長，汪哲宇認為，球隊在心態上得多加強，「之後得在比賽一開始去帶動球隊士氣，要更加積極，盡快提早進入狀況。」至於新學年度HBL的目標，汪哲宇說，還是先放在8強，不要像前幾年那樣得靠外卡晉級。汪哲宇認為，每年的南湖盃都能讓球隊和其他強度更高的隊伍交手，提早為HBL做準備。

汪哲宇（左）。（記者粘藐云攝）

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