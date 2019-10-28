NBA》20投僅4中！沒KD、K湯 柯瑞最引以為傲的武器也失靈

柯瑞前2戰三分球20投僅4中，命中率只有2成。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在客場以92：120慘遭雷霆血洗，慘遇開季2連敗，而在「KD」杜蘭特（Kevin Durant）離去、射手K.湯普森（Klay Thompson）又因傷恐整季報銷的情況下，只能一人孤軍奮戰的柯瑞（Stephen Curry）雖然2戰都拿下全隊最高分，不過引以為傲的外線武器卻無法發揮，開季前2戰三分球命中率只有2成。

勇士在開幕戰慘輸快艇後，主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時就曾預言，柯瑞接下來將面臨嚴峻的考驗，之後的每一晚上他絕對都會遭對手包夾，果然不出他所料，柯瑞前2戰雖然都拿下全隊最高的23分，不過在沒有杜蘭特和K.湯普森來吸引對手注意的情況下，引以為傲的三分球武器慘遭封鎖，前2戰三分外線20次出手僅4中，命中率只有慘澹的2成。

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失去KD、K湯的掩護，柯瑞每晚幾乎都遭對手包夾嚴防。（美聯社）

美媒點出，雖然勇士休季期間透過交易，網羅來上季在籃網大爆發的全明星後衛D.羅素 （D'Angelo Russell），但他們全隊上下都十分清楚，在外線射手K.湯普森因左膝十字韌帶撕裂養傷期間，灣區大軍倚重的攻擊重心僅剩下柯瑞一人。

賽後受訪談到球隊進攻到底出了什麼問題時，柯瑞無奈地表示：「老實說，我可能根本無法談論我們的進攻，因為我們每次進攻都要從底線發球（因為被對手得分），讓對手上罰球什麼的……我們防守時就是一路被壓著打，所以很難評估進攻到底打得好不好，因為我們沒能打出自己的節奏。」

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