12強》雙城小將中外野超狂美技 前桃猿洋將遭接殺脫帽致敬（影音）

Gilberto Celestino. The play of the tournament!!! #Premier12 pic.twitter.com/IwnAz6CpRm — WBSC #Premier12 （@Premier12） 2019年11月3日

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽A組賽事由荷蘭迎戰多明尼加，多明尼加打線發威，全隊合計敲出16安，終場以14：4在7局扣倒荷蘭，此外多國在守備方面也有亮眼表現，目前效力雙城高階1A得小將塞萊斯蒂諾（Gilberto Celestino）在中外野展現驚人接殺美技，除幫球隊省下1分，獲得大聯盟記者高度狂讚。

4局下半，多明尼加當時以4：3領先，荷蘭第9棒迪德（Ray-Patrick Didder）在1出局後敲出安打攻佔二壘，下一棒輪到首局曾開轟的前桃猿洋將柏納帝那（Roger Bernadina），他相中第一顆球直接打向深遠中外野，眼看就要形成一支追平比數的長打，但外野手塞萊斯蒂諾一路向後退、最後在警戒區躍起，以背後接殺的方式完成這個出局數，同時成功凍結壘上跑者，這個美技也讓出局的柏納帝那脫帽向他致敬，隨後《MLB Network》知名記者Jon Morosi也轉發這段影片，並讚「看看這個，這是我看過最棒的美技之一」。

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昨役以1：6不敵墨西哥的多明尼加，今打線甦醒，除首局外局局都有分數進帳，6局更一口氣攻下6分大局，先發打者方面以第四棒、前日職樂天隊的洋助人佩古洛（Carlos Peguero）繳出開轟加上猛打賞的表現最為吸睛，演出美技的塞萊斯蒂諾棒子一樣火燙，單場3支3。

至於荷蘭繼昨天不敵美國隊後，今又被多明尼加扣倒，目前戰績0勝2負在A組墊底。

多明尼加以14：4擊敗。（取自12強官方推特）

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