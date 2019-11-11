奧運》67年傳統中斷！澳廣宣布不轉播東京奧運

澳洲廣播公司（ABC）宣布不進行明年2020東京奧運的轉播。（路透社）

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲廣播公司（ABC），日前宣布將不會在廣播（ABC Radio）轉播明年2020東京奧運，中斷了自1952年來的無廣告奧運轉播。澳廣聲明，結束67年的奧運比賽廣播轉播，是一項非常艱難的決定。當家體育記者赫爾（Quentin Hull）則在推特怒斥，澳廣這項決定是澳洲全國的恥辱。

綜合外媒報導，澳廣因為預算問題，決定不轉播明年奧運賽事，澳廣表示，公司考慮到在澳洲仍有其他多種管道能欣賞奧運賽事，因此決定在預算緊繃的情況下，停止明年東京奧運的轉播。

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澳廣也在聲明中提到，即使澳廣不再透過廣播轉播奧運比賽，但澳廣仍會在新聞和節目中提供奧運相關的新聞快訊。

消息一出，立刻引起網路上的熱議，民眾紛紛表示錯愕表示，這項決定導致澳洲不再有無廣告的奧運轉播。多位媒體人也發表意見，前體育記者傑弗利（Nicole Jeffery）也表示，澳廣這項聲明是相當短視近利的決定。

報導指出，在上屆里約奧運時，澳廣曾組織一隻小型的轉播團隊到主辦國現場，預算估計上達數十萬澳元（約2百多萬台幣）。澳廣自2014年起遍面臨大量的預算刪減，預計明年將不會派轉播團隊到日本東京。

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