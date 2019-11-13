風浪板亞洲錦標賽閉幕 香港隊成為最大贏家

風浪板亞洲錦標賽歷經五天塵戰，香港選手是最大贏家。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年移師澎湖舉行的風浪板亞洲錦標賽，歷經5天鏖戰，今日舉行閉幕頒獎典禮，比賽的6個組別，家鄉正陷入抗議風暴的香港隊，抱走4組冠軍，澎湖各界期盼的好手張浩，在奧運指定板RS:X男子組獲得第三名。

RSX男子組前三名，分別是韓國、香港及澎湖選手。（記者劉禹慶攝）

多次代表國家出征奧運的澎湖希望張浩，此次參賽獲得第三名。（記者劉禹慶攝）

此次賽事共有3種不同船型，分別為奧運指定板RS:X，專供給青少年使用的T293,以及近年新研發的Glide。競賽組別則分為6組，60多位來自世界各國的選手們分別競爭RS:X 男子組、女子組、青少年組，T293男子組、女子組及Glide等6組獎項。比賽舉行12個航次，在考慮選手的體能及風況的影響下，每日最多舉行三個航次的比賽。

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競爭最為激烈的奧運指定板RS:X男子組，在最後一天比賽前領先集團分為兩個部分。暫居第一跟第二的韓國籍選手跟香港籍選手總分僅差2分，暫居第三跟第四的澎湖籍選手張浩與香港籍選手總分也差2分。最後一天3個航次結束之後，韓國籍選手Wonwoo Chou榮登冠軍寶座，香港籍選手Chou Leung Michael Cheng奪下第2名。澎湖籍選手張浩為地主隊留下第3名奬座。

RS:X女子組、青少年組前三名都是香港選手； T293船型部分，前二名都是香港選手，澎湖小將尹立文則奪下第三名。女子組也是香港隊天下。Glide船型則由來自菲律賓奪下前兩名，澎湖選手歐瑞暘則在包夾下獲得第三名。

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