NBA》詹姆斯發威33分、0失誤 老鷹連兩天遭洛城軍打爆慘輸70分

詹姆斯今天狂轟33分、且沒有任何失誤。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩到場觀戰，詹姆斯用精湛演出向傳奇致敬，全場上陣33分鐘，狂轟33分、12助攻和7籃板，且完美0失誤，並率隊122：101痛宰老鷹。

湖人開賽就大爆發，拉出一波17：2的猛攻，且不斷拉開比數；第三節詹姆斯三分砲火猛烈，助湖人取得全場最多30分的大幅領先，提早為比賽定音。湖人順利收下本季第11勝，僅吞2敗，仍穩居西部第一。

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老鷹連兩天在史坦波中心主場對決快艇和湖人，皆遭痛擊。碰上快艇慘輸49分；碰上湖人依舊潰不成軍，雖在第三節尾聲一度拉出31：11的猛烈反撲，但落後分差太大，無力回天。

A.戴維斯傷癒復出，進帳15分。（法新社）

湖人明星中鋒A.戴維斯肩傷傷癒復出，進帳15分、5助攻和5阻攻，庫茲馬則挹注17分，老將後衛朗度（Rajon Rondo）也貢獻15分。湖人此役命中率破五成，三分球命中率也高達42.9%。

反觀老鷹全場發生多達19次失誤，團隊三分球28投僅8中，命中率28.6%。「小柯瑞」楊恩豪取全隊最高31分、7助攻，可惜其餘隊友無法提供火力支援，吞下本季第9敗。

楊恩豪取全隊最高31分，可惜其餘隊友無法提供火力支援。（美聯社）

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