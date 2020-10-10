籃球》舊愛逢新歡 楊哲宜選擇台灣白、輔大慘敗後遭罰

輔大vs.台灣白，輔大總教練楊哲宜選擇留在台灣白。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕義大姥姥盃籃賽大專組預賽B組，上演舊愛、新歡對決，已篤定各排分組一、四名，無關四強大局的台灣白、輔大壓軸最後一戰，兼任台灣白助理教練的輔大主帥楊哲宜，與台灣白教練團溝通後，選擇公大於私，「寶兒」教頭留在台灣白，輔大兵符交由助理教練楊致寬代掌，最終輔大32：89大敗，3連敗結束預賽，分組墊底無緣四強，只得32分、大輸57分，雙寫大會3天來之最。

賽後楊哲宜教練仍跳出為這場懸殊比賽扛全責，比完第一時間他先向台灣白短暫告假，集合輔大子弟兵先訓斥一番，再親自罰全隊球場折返跑多趟，然後再回台灣白，參加賽後球隊會議，臨走時留話球隊，他開完台灣白的會後，將回來繼續處理輔大後續相關事宜。

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至於沒比照稍早義大對世大運白隊，義大教練謝玉娟保持中立，自己坐在記者席，義大兵符交給助教，楊哲宜說：「賽前我跟台灣白教練團充分溝通，美籍總教練帕克尊重我的決定，長考後選擇留在台灣白。」

「寶兒」教頭說，他是基於了解台灣白的打法，若歸隊率輔大作戰，等同是在「破解」台灣白的戰術，縱然此役輸贏無關台灣白篤排分組第一晉四強、輔大確定墊底打5至8名排賽，但為了避嫌，他決定跟台灣白並肩作戰，輔大交由助教楊致寬領軍。

主帥楊哲宜留在台灣白，輔大由助理教練楊致寬領軍作戰。（官方提供）

只是，少了主帥，輔大攻守都荒腔走板，第一節11：23落後還好，第二節只靠江均三分彈進帳3分，上半場14：42差28分，第三節拿16分稍回穩，不意末節更離譜的只得2分，唯一進球是蔡紘揚2罰，被台灣白轟進27分，最終全場只拿32分，狂輸57分。

比完楊哲宜教練顧不得場面，第一時間即罰跑輔大，因不滿子弟兵的打球態度，尤其太不積極，才會第二、四兩個單節各只得3、2 分，就一支曾6度封王的UBA傳統強權，堪稱不可思議。

入選台灣白的輔大控衛魏嘉豪，此役避開，未登錄在上場的12人，賽後目睹「寶兒」教練處罰自己的輔大隊友，認為輔大隊友或學長、學弟的表現，的確該罰，他認同教練的作法。

至於首度獨當一面，領軍作戰的助理教練楊致寬，楊哲宜說，楊致寬到任約一年，此役是他第一次挑大樑。

輔大的全場32分由7人投進，含4記三分球，王翊帆2枚，蔡紘揚拿11分、李承恩5分。

台灣白4人得分上雙，陳又瑋、藍少甫各12分，邱子軒11分，林正10分，朱雲豪2記三分與韓杰諭各8分，黃建智、張鎮衙各7分。

台灣白中鋒林正（左）卯上輔大喬楚瑜。（官方提供）

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