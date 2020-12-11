全國議長盃軟網賽圓滿落幕 台南市議會代表隊奪得總冠軍

2020全國地方議會議長盃軟網賽圓滿落幕，台南市議會代表隊奪得總冠軍，再創大滿貫佳績。（記者王姝琇翻攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕由台南市議會主辦的2020全國地方議會議長盃軟網賽今（11）日圓滿閉幕。今年主辦單位台南市議會為最大贏家，不僅包辦各個項目的冠軍，連同總冠軍獎盃在內，共贏回10座冠軍獎盃，再創大滿貫佳績，這也是隊史奪下的第16座機關團體賽冠軍獎盃。

南市議會議長郭信良表示，台南市運動風氣盛行，議員同仁們不僅問政時很關注體育選手培育及各種賽事的舉辦，對於自身的健康及運動也不疏忽，所以歷來在全國地方議會軟網賽都能打出好成績。

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對南市議會軟網代表隊來說，今年參賽壓力特別大，其一是因為身為地主隊，不想在鄉親面前漏氣；另外則是因去年南市議會囊括各組冠軍，創下大滿貫佳績，今年要維持去年不敗戰績，實在不容易。南市議會軟網代表隊表示，感謝市民鄉親的鼓勵，才能再次創下大滿貫的佳績，這份榮耀要呈獻給所有市民。

郭信良強調，今年能蟬連總冠軍固然很令人高興，但明年的軟網賽預計3月就要移師到新北市舉行，各個縣市議會已約定好屆時再相聚切瑳球技，南市議會選手們要更加努力練習，為明年比賽做好準備。

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