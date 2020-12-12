奧運》支持運動員單膝下跪等聲援動作 美國奧會率先表態

美國奧會支持運動員單膝下跪等聲援動作。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕體育歸體育，政治歸政治？據日媒《共同社》報導，針對禁止在奧運賽場和選手村進行政治、宗教或種族宣傳活動的《奧林匹克憲章》第50條，美國奧會（USOPC）已表態，若是呼籲消除種族歧視及社會正義的和平抗議行動，預計從東京奧運開始，就不再對美國代表團運動員進行處分。

1968年墨西哥奧運，為抗議歧視黑人而在領獎台高舉拳頭的兩名田徑選手，都被趕出美國隊，如今全美種族平權運動風起雲湧，體壇各界要求言論自由的呼聲高漲，因此USOPC回應，支持運動員主導的委員會向國際奧會（IOC）、國際帕拉林匹克委員會（IPC）建議修改《奧林匹克憲章》，USOPC主席里昂（Susanne Lyons）說，「我們將支持聲援這些活動的運動員，希望充分發揮體育圈團結力量。」

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2020東奧已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至明年夏天，IOC仍有意禁止選手在東奧做出單膝下跪等與政治或宗教有關動作，至於IOC運動員委員會打算明年3月底前向執委會報告此事，IOC運動員委員會主席科芬翠（Kirsty Coventry）說：「將整合各國反應進行討論。」

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