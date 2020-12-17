NBA》跟KD一樣！ 火箭後衛「運動員絕症」本季確定報銷

後衛克萊門斯遭遇根腱斷裂重傷，確定提前報銷。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭在休季期間鬧得沸沸揚揚，昨好不容易盼到一哥哈登（James Harden）歸隊在與馬刺的熱身賽中登場，賽後卻又傳出噩耗，後衛克萊門斯（Chris Clemons）在第四節腳不慎受傷，得坐著輪椅才能退場，經核磁共振（MRI）檢查後，確定是右腳阿基里斯腱斷裂，不但球季提早報銷，還有可能影響職業生涯。

克萊門斯來自坎貝爾大學，他在大學生涯一共轟下3225分，排名NCAA歷史得分榜的第三名，但因為身材劣勢未在去年選秀會受到任何球隊青睞，不過落選後他先與火箭簽下Exhibit 10合約，之後改為雙向合約，去年他頂上受傷E.戈登（Eric Gordon）的空缺，年底也被轉為正式合約，沒想到球季都還沒開始卻遭遇重傷。

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昨天的意外是在比賽第4節時發生，當時克萊門斯先在外線飆進一記三分球，但就像籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）先前在2019年總冠軍賽第5戰時一樣，回防時在沒有任何肢體接觸下卻右腳卻突然抽痛，隨後克萊門斯就表情痛苦地抓著自己的右腳，最後只能坐著輪椅被工作人員推下場休息，離場時他更難過地抱著頭。

Chris Clemons appeared to injure his lower leg and was taken off the court in a wheelchair.



Hope he's alright. pic.twitter.com/diKHPgXlN3 — Bleacher Report （@BleacherReport） December 16, 2020

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）今在推特透露克萊門斯傷情，表示在經過MRI檢查後，已經確定克萊門斯遭遇右腳阿基里斯腱斷裂，得動刀接受治療，球季也將提前報銷。

然而克萊門斯本季原本被預設定為沃爾（John Wall）的替補人選，因此火箭恐怕得另覓其他替補人選，美媒雖指出前金塊球員奈皮爾（Shabazz Napier）是目前市場上比較資深的後衛，不過先前《ESPN》馬克斯（Bobby Marks）則表示火箭距離薪資上限已經沒剩多少空間，想要在自由市場上補強可行性恐怕並不高。

On a $1.5M non-guaranteed contract but Houston would be on the hook this season if this is a long term injury. The Rockets right now are $1M under the hard cap. https://t.co/doR4FbJnH8 — Bobby Marks （@BobbyMarks42） December 16, 2020

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