NBA》跟KD一樣！ 火箭後衛「運動員絕症」本季確定報銷

後衛克萊門斯遭遇根腱斷裂重傷,確定提前報銷。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕休士頓火箭在休季期間鬧得沸沸揚揚,昨好不容易盼到一哥哈登(James Harden)歸隊在與馬刺的熱身賽中登場,賽後卻又傳出噩耗,後衛克萊門斯(Chris Clemons)在第四節腳不慎受傷,得坐著輪椅才能退場,經核磁共振(MRI)檢查後,確定是右腳阿基里斯腱斷裂,不但球季提早報銷,還有可能影響職業生涯。

克萊門斯來自坎貝爾大學,他在大學生涯一共轟下3225分,排名NCAA歷史得分榜的第三名,但因為身材劣勢未在去年選秀會受到任何球隊青睞,不過落選後他先與火箭簽下Exhibit 10合約,之後改為雙向合約,去年他頂上受傷E.戈登(Eric Gordon)的空缺,年底也被轉為正式合約,沒想到球季都還沒開始卻遭遇重傷。

昨天的意外是在比賽第4節時發生,當時克萊門斯先在外線飆進一記三分球,但就像籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)先前在2019年總冠軍賽第5戰時一樣,回防時在沒有任何肢體接觸下卻右腳卻突然抽痛,隨後克萊門斯就表情痛苦地抓著自己的右腳,最後只能坐著輪椅被工作人員推下場休息,離場時他更難過地抱著頭。

Chris Clemons appeared to injure his lower leg and was taken off the court in a wheelchair. Hope he's alright. pic.twitter.com/diKHPgXlN3

《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)今在推特透露克萊門斯傷情,表示在經過MRI檢查後,已經確定克萊門斯遭遇右腳阿基里斯腱斷裂,得動刀接受治療,球季也將提前報銷。

然而克萊門斯本季原本被預設定為沃爾(John Wall)的替補人選,因此火箭恐怕得另覓其他替補人選,美媒雖指出前金塊球員奈皮爾(Shabazz Napier)是目前市場上比較資深的後衛,不過先前《ESPN》馬克斯(Bobby Marks)則表示火箭距離薪資上限已經沒剩多少空間,想要在自由市場上補強可行性恐怕並不高。

On a $1.5M non-guaranteed contract but Houston would be on the hook this season if this is a long term injury. The Rockets right now are $1M under the hard cap. https://t.co/doR4FbJnH8