爵士喜收9連勝獨佔西部龍頭 今日NBA戰績

爵士今日擊敗快艇，球隊收9連勝、近21戰也只輸1場，陣中戈貝爾有23分20籃板演出。（美聯社）

魔術107：89尼克

老鷹122：114塞爾提克

七六人118：113火箭

巫師130：128金塊

溜馬134：128灰狼（OT）

公牛105：102活塞

拓荒者126：124鵜鶘

灰熊122：113雷霆

勇士120：112熱火（OT）

爵士114：96快艇

公牛：黃蜂（延賽）

活塞：獨行俠（延賽）

馬刺：騎士（延賽）

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