爵士喜收9連勝獨佔西部龍頭 今日NBA戰績

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爵士今日擊敗快艇，球隊收9連勝、近21戰也只輸1場，陣中戈貝爾有23分20籃板演出。（美聯社）
魔術107：89尼克
老鷹122：114塞爾提克
七六人118：113火箭
巫師130：128金塊
溜馬134：128灰狼（OT）
公牛105：102活塞
拓荒者126：124鵜鶘
灰熊122：113雷霆
勇士120：112熱火（OT）
爵士114：96快艇
公牛：黃蜂（延賽）
活塞：獨行俠（延賽）
馬刺：騎士（延賽）
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