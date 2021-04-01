籃球》小將滿場飛 全國小學籃球賽各組冠軍出爐

全國小學籃球錦標賽今天舉行閉幕式，國民黨主席江啟臣、青年發展基金會董事長連勝文同台頒獎。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕全國小學籃球錦標賽今天在新北市立板橋體育館舉行閉幕式，國民黨主席江啟臣、青年發展基金會董事長連勝文同台頒獎，為選手加油打氣。其中位於偏遠部落的台中市和平區平等國小，一路過關斬將擊敗強勁對手，拿下六年級女生乙組冠軍，江啟臣致贈加菜金，鼓勵球員們再接再厲。

全國小學籃球錦標賽在新北市立板橋體育館舉行。（記者賴筱桐攝）

連勝文與江啟臣同坐在台上，不時交頭接耳交換意見，江啟臣提早到場，送上麥當勞餐點慰勞辛苦的平等國小球員，並致贈加菜金紅包1萬元；連勝文也逐一為球員掛上獎牌，與球隊合影留念。

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台中市平等國小獲得6年級女生乙組冠軍，國民黨主席江啟臣送上點心和致贈加菜金。（記者賴筱桐攝）

中華民國籃球協會理事長、彰化縣議會議長謝典林說，最後一場比賽由南投南光國小對戰桃園忠貞國小，賽事精彩激烈，兩隊在第4節時間終了前，執行完美的犯規戰術，雙方拉鋸、可看性十足，希望這些優秀的球員未來經過培訓能進入國家隊，他也邀請下屆籃球錦標賽到彰化縣舉辦，他會善盡地主之誼。

大會主席、新北市議員劉哲彰表示，歷經9天激烈比賽，今天名次出爐，他感謝連勝文、謝典林及各贊助廠商全力支持賽事舉行，希望未來繼續支持，讓基層的國小籃球扎根、蓬勃發展。

連勝文表示，經過400多場次比賽，全國規模最大的國小籃球錦標賽終於落幕，當中蘊藏許多感人的故事，他看到小朋友們努力認真，為了替學校爭取榮譽不斷奮鬥，他向所有選手說聲「辛苦了」，也勉勵球員們明年繼續努力，如果沒有達到目標不要氣餒，「明年再來拚」。

各組冠軍名單如下：

六男甲─南投縣南光國小、六男乙─台中市大肚國小、六女甲─苗栗縣永貞國小、六女乙─台中市平等國小、五男甲─苗栗縣大同國小、五男乙─花蓮縣中正國小、五女甲─雲林縣土庫國小、五女乙─新竹市西門國小、小校─台北市政大實小。

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