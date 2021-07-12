中職》明天復賽 會長蔡其昌今至球場了解防疫措施

中職明天（13日）恢復比賽！會長蔡其昌今至球場了解防疫措施（蔡其昌提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中華職棒停賽近兩個月後將於明日（13日）恢復比賽，復賽首日在台南、斗六球場進行無觀眾閉門比賽，中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏今日與台中運動局長李昱叡、衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬等人前往洲際棒球場召開防疫會議，透過實地會勘確保賽事落實防疫措施。

中華職棒會長蔡其昌強調，雖然微解封，但防疫優先，所以球員比賽前3天會先進行全體快篩，而工作人員也會在快篩通過才進場，球場會採最嚴格管制。

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蔡其昌說，13日職棒在台南雲林球場復賽開打，他也會到場勘查，現階段雖然只能透過轉播觀看，是希望給觀眾最精采的職棒比賽，並確保球員和參與人員的安全。

蔡其昌指出，本周會看疫情變化，和室內電影院等場所防疫措施，如果沒太大問題，一切順利，下階段會爭取室外開放25%觀眾進場。

蔡其昌表示，中央疫情指揮中心雖同意職棒復賽，各球團也做好準備，職棒聯盟還是要配合地方政府落實防疫，13日賽事將在雲林斗六球場的味全對富邦，台南球場統一對樂天。

台中運動局長李昱叡表示，市府面對中職復賽嚴陣以待，因應中職復賽，運動局召開防疫會議，賽事將全面將採「閉門賽」，不開放觀眾入場，並輔導中華職棒落實賽事防疫規劃。

李昱叡表示，台中洲際棒球場是國內指標性棒球場，也是中信兄弟球隊的主場，市府積極與衛生防疫單位共同輔導職棒聯盟與洲際棒球場落實防疫措施，包括辦公室及球員休息室進出動線規劃與球場內空間擴大消毒、裝置紅外線熱像儀監控入場者體溫、入場採實名制、測量體溫及手部酒精消毒、工作人員皆需佩戴口罩，並於球場公告防疫宣導等，復賽期間也將搭配聯盟規劃的球員管理，包括飲食、比賽動線等，全面落實賽事防疫措施。

衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬表示，去年中職首場賽事在台中展開，具有相當的防疫經驗，是全國運動賽事的表率，這次將規劃更綿密的防疫網，包括球員及工作所人員賽前快篩、球員點對點團進團出模式、提高球員更衣室及休息室消毒頻率、賽前賽後清消工作、休息區球員全程佩戴口罩等，並備足口罩及酒精數量、加強空調保持空氣暢通，強化防疫。＃

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