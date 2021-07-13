射箭》專殺世界名將！魏均珩箭指國際賽最後一塊拼圖

魏均珩。（720armour運動眼鏡提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣射箭好手魏均珩生涯拿下過各大國際賽獎牌，獨缺奧運；本屆盼能在東京奧運大放異彩，完成個人國際賽獎牌的最後一塊拼圖。

被稱為是台灣射箭隊的「老大哥」，魏均珩說：「不敢當，還是小小老弟啦！每一次都當做是第一次去挑戰，開心享受比賽。」

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近況極佳的魏均珩，是寒舍集團登上企業射箭聯賽元年、二年至尊盟主寶座大功臣，也是企業射箭元年「箭林之王」，企業射箭聯賽三年開打至今12戰全勝，勝率百分百睥睨群雄。

2017世錦賽，魏均珩16強6：2勝2012倫敦奧運金牌南韓吳真爀、八強賽6：0完封世界紀錄保持人、2016里約奧運金牌南韓金優鎮，金牌戰加射後才以5：6（7：8）敗給在奧運男團拿過二金一銅、前世界紀錄保持人南韓林東賢。

2018世界盃柏林站，魏均珩在反曲弓男團和混雙，兩度擊敗擁有世界紀錄保持人金優鎮，及兩面奧運金牌林東賢的南韓，斬獲兩面金牌，報了世錦賽銀恨的一箭之仇，也成為世界名將眼中的「鬼見愁」。

隨後魏均珩又在2018亞運男團金牌戰擔綱最後一棒，霸氣以10分箭技壓南韓金優鎮／李雨錫／吳真爀，率台灣隊奪得亞運運男團首金。

技壓這麼多位奧運金牌和世界紀錄保持人殊屬不易，但受訪時魏均珩從不主動提及。因為他的心態始終如一：「我是在跟自己比，不是在和別人拼輸贏，不論對手是誰，不管結果如何，每一場比賽我都會盡力去比。」

台灣隊教練林政賢本屆奧運目標設定兩金，魏均珩坦言：「目標當然鎖定金牌，但現在談這個還有點遙遠。我說遙遠，並不是說沒辦法達到，而是要回歸自己身上，好成績自然跟著來，如果一直想著奪牌，反而會失去當下的專注。」

東京奧運時是否會再擔綱壓軸的第三棒？魏均珩先Kuso回說想當「第四棒」（棒球隊中的強棒），接著說：「訓練時我們試過每一個位置，最後排點要由教練視狀況決定，每個人每一棒都很重要，我們準備好了。」

從2015光州世大運男團&混雙銀牌、亞錦賽混雙金牌&男團銅牌；2017世錦賽個人銀牌、台北世大運男團銀牌；2018雅加達亞運男團金牌、世界盃柏林站男團和混雙金牌、2019拿坡里世大運混雙金牌和男團銀牌，魏均珩收穫滿行囊。

選手退役後生涯規畫也是大家關注焦點，全力備戰東京奧運的魏均珩，眼中除了射箭還是射箭。問題是，射箭不能射一輩子啊！魏均珩回說：「那我就射兩輩子好了。」

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