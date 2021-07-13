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看準下半年台灣解封商機 業者「微解封」日宣布年底墾丁越野賽事

2021/07/13 21:06

業者「微解封」日宣布年底墾丁越野賽事
。（LAVA鐵人公司提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在台擁有十多年執賽鐵人三項經驗的LAVA鐵人公司，和廣受外媒評選為亞洲優質越野賽事的XTERRA Taiwan，看準台灣年底疫情可望全面解封，選在「微解封」首日，在墾丁宣布11月底將兩強聯手舉辦「越野嘉年華」活動，希望疫苗普及後，吸引民眾重回戶外參與體育賽事。

「疫情後的台灣，戶外運動將更受歡迎！」LAVA鐵人公司總經理鄭世奇表示，賽事將將可跑性高的墾丁賽道，從河床、林道、山徑到遼闊的翠綠草原，登高後眺望遠方海景，並與大尖山比鄰而立，地貌原始且充滿技術性，許多防疫關在家中多時的選手們都很期待，相信年底疫苗普及後，戶外運動人口將全數回籠。

XTERRA亞太區行銷總監J-D Cousens指出，兩家公司近年在墾丁舉辦運動賽事受到選手肯定，聯手後將強調土地、環境與賽事間的關係，以及永續性的經營模式，增設「不讓你落單」團體賽，鼓勵三個人成團組隊參加，並呼籲選手共同守護山林，減少使用一次性餐具，目標做出一場全台灣垃圾量最少的賽事，降低對山林戶外的衝擊並影響生態。

LAVA鐵人公司也提到，目前台灣疫情朝逐步解封方向，因此暫不限制國外選手申請參賽，如果國內疫苗注射能快速普及到兩劑以上，政府規範運動活動選手需有疫苗注射證明，也會隨時修正報名規範，一切依照疫情指揮中心的規定執行，打造兼具國際級水準與在地風格的越野跑、越野登山車賽事。

業者「微解封」日宣布年底墾丁越野賽事
。（LAVA鐵人公司提供）

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