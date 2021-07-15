奧運》前進東奧爭18項獎牌 政府成立東奧應變小組

政府成立東奧應變小組。圖為球后戴資穎（資料照）

〔記者李欣芳／台北報導〕距離東京奧運開幕倒數8天，我國東奧運代表團蓄勢待發，教育部體育署今天上午在行政院院會報告我奧運代表團整備情形，總計66位選手將爭取18個運動種類的獎牌，在防疫因應措施方面，成立了醫護團隊，聘請防疫協調官以及隨隊醫生等專業人員隨行，此外，政院由體育署特別成立東京奧運應變小組，在日本及台灣成立決策小組及工作平台小組。

由於日本武漢肺炎疫情仍嚴峻，政府成立東奧應變小組，將及時討論防疫措施與機制，讓我國選手得以在健康安全環境下安心備戰，創造個人最佳成績。

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體育署指出，本屆奧運將於7月23日至8月8日在日本東京舉行，台灣共有18個運動種類、66名選手取得參賽資格，男、女選手各為33名，符合國際奧會性別平等精神。此外，我國傳統參賽強項舉重、射箭、跆拳道及桌球等運動種類，一如以往取得參賽資格外，空手道及輕艇則是首次取得奧運參賽資格。

體育署表示，目前代表團各隊已整備就緒，配合東奧籌委會公布防疫政策與各競賽期程兩項原則，將分為5批陸續出發，先遣人員已於昨日出發，處理賽會註冊等工作；最大團共有134人則在7月19日自國家運動訓練中心出發，全程搭乘專車、高鐵包艙抵達松山機場，再搭乘華航包機前往日本東京。

在團隊整備上，體育署已組成東京端與本地兩端的決策應變小組，提供選手在行政及醫護後勤上最完整與即時的支持；為因應疫情，體育署除了為國手備足充分防疫物資及裝備，此次特別聘請防疫協調官、醫師、運動防護員、物理治療師，組成醫護團隊隨行，給予醫療支持，並即時掌握當地疫情狀況與大會防疫資訊，除了全力支援教練及選手的參賽需求，也會以最高防疫規格，保護每一位代表團成員，協助選手爭取奧運佳績。

體育署表示，我國各類代表隊選手們都已蓄勢待發，將在東京奧運賽場上全力以赴，展現出最好的競技實力爭取佳績。希望國人在奧運會期間一起為臺灣國手加油打氣，並祝福代表隊創造超越歷屆最佳成績。

行政院長蘇貞昌主持院會，會中討論前進東奧，政府成立東奧應變小組。（資料照）

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