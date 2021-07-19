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英國大獎賽 賽車手韓密爾頓第8度奪冠

2021/07/19 02:36

〔中央社〕一級方程式賽車常勝軍、英國賽車手韓密爾頓今天在家鄉父老面前，第8度贏得英國大獎賽冠軍，再創新猷。

路透社報導，不過韓密爾頓（Lewis Hamilton）首圈就撞上紅牛車隊（Red Bull）的勁敵、荷蘭車手維斯塔潘（Max Verstappen），這個爭議衝撞導致維斯塔潘出局，韓密爾頓被罰10秒。

賓士車隊（Mercedes）的賽車手韓密爾頓剩下最後兩圈時，超越法拉利車隊（Ferrari）的李克勒（Charles Leclerc），現場14萬的賽車迷歡聲雷動，而比完10場賽事後，韓密爾頓的積分目前僅落後維斯塔潘8分。

因疫情肆虐，去年的英國大獎賽（British Grand Prix）謝絕觀眾入場，今年的大獎賽則是自去年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球大流行以來，在英國舉辦最多觀眾入場的體育賽事。

面對熱情的主場賽車迷歡呼喝采，韓密爾頓說：「在你們面前奪冠，這就是我今天夢寐以求的，不論我是否認同判罰我都吞忍了，並且我就是繼續奮戰，我當下自忖，絕不能讓周末到場為我加油的車迷，還有英國國歌與國旗洩氣。」

法新社報導，於此同時，紅牛車隊則說維斯塔潘隨即送醫檢查，隊長霍納（Christian Horner）表示：「希望韓密爾頓得意忘形，這根本就是勝之不武。」

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