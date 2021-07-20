東奧》射箭國手林佳恩出征奧運 新竹縣長楊文科隔海送祝福

奧運國手林佳恩是尖石泰雅族的女兒。（新竹縣政府提供）

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣尖石鄉射箭國手林佳恩近日隨隊出征第32屆東京奧運會，預計將在23日到31日參加射箭女子個人組和女子團體組。新竹縣長楊文科今天隔海送上祝福，期許她在遲來的東奧賽場上穩定發揮實力，贏得佳績。

縣長楊文科說，林佳恩今年剛在全大運拿下3面金牌，狀態不錯，有助在奧運的舞台上爭取榮譽。而這個東京奧運因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，從去年延辦，終於將在今年7月23日到8月8日登場！中華代表團派出68名選手，要在18個運動種類中跟各國一較高下，來自新竹縣尖石鄉的射箭好手林佳恩也在列，她已經是第3次參加奧運了。

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楊文科說，現在是國立體育大學學生的林佳恩，出身尖石泰雅部落，小時候在尖石家鄉就讀新樂國小、尖石國中，過去就曾多次代表台灣、新竹縣射箭隊出賽，並在各矚目賽事中「射」出好成績。

世界性的代表性賽事如：2012年第30屆倫敦奧運會女子團體反曲弓項目第5名，2012年土耳其世界大獎賽個人賽第3名、團體賽第2名。2014年第17屆仁川亞運會女子團體反曲弓項目第5名。

國內比賽如去年的全民運動會，她就代表新竹縣參賽，在女子組原野射箭反曲弓個人賽及女子組原野射箭團體賽分獲第2名、第5名，今年則包辦全國大專校院運動會射箭項目的女子團體、女子個人、以及混雙對抗賽3面金牌。＃

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