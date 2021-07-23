晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧前線》台灣「划船甜心」頂風逆流行 黃義婷想法正向樂觀

2021/07/23 11:44

黃義婷。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣「划船甜心」黃義婷，今天在女子單人雙槳項目登場，預賽被分在第6組的她，以8分04秒59排名分組第4，明天早上進行複賽拚晉級。

東京奧運划船女子單人雙槳總計32人參賽，分成6組，每組取前3名晉級，第4名以後選手進入明天複賽，黃義婷壓軸第6組亮相，前半段緊追領先集團，她說，「前500公尺啟航表現算不錯，中間到後面也都有維持住。」

無奈中後半段黃義婷逐漸被拉開，與第3名瑞典女將Lovisa Claesson差距18秒左右，無緣直接晉級。黃義婷表示，和這幾天訓練相比，今天比賽處「頂風、逆流」狀態，畢竟這邊是港灣海水，每一天風向、水流都不一樣，當風向改變，划法也要跟著適應。

黃義婷奮力划槳。（特派記者羅志朋攝）

雖無緣晉級，不過黃義婷想法正向樂觀，她指出，原本想說取分組前三名直接晉級，但剛划完覺得適應一下場地，明天再滑一場複賽，再打上來，這樣也OK，「整體表現算不錯，比上一次來這裡比資格賽穩定。」

黃義婷兒時受哥哥影響愛上運動，小學參加田徑校隊，高二在教練建議下改練划船，由於比同學更晚啟蒙，她答應父親要拚出好成績。

由於是田徑中長跑選手出身，隔行如隔山，黃義婷剛開始接觸划船累到想放棄，長期划槳雙手常磨破皮，甚至連洗頭都需要隊友幫忙。

2010年黃義婷嚴重車禍，整整花了3年多才東山再起，不過她沒被擊倒，2016年一舉踏進奧運殿堂，最終以排名第25收場。

今年二度征戰奧運，她說，上一屆里約奧運一看到風浪，一下去完全不能適應，今天一大早看環境是逆流，想說好沒關係，不管怎樣就是下去划，「這次比較沒那麼緊張，平常心面對。」

黃義婷奮力划槳。（特派記者羅志朋攝）

2018年亞運黃義婷單人雙槳拿到銀牌，就在生涯攀向巔峰之際，老天爺再度對她開玩笑，亞運後又出車禍，導致椎間盤突出、雙腿痠麻，傷勢比上一次嚴重，一度擔心不能再划船，甚至萌生退休念頭，經長期療養終於浴火重生，並再次取得奧運入場券。

受疫情影響，這屆東奧賽事閉門熱戰，黃義婷淡淡地說，「沒觀眾沒影響，跟平常訓練一樣。」倒是對東京酷暑感受深刻，「和5月資格賽相比熱太多了，前天覺得頭暈有點中暑，趕快休息。」

黃義婷比完賽上岸。（特派記者羅志朋攝）

黃義婷接受電子媒體採訪保持社交距離。（特派記者羅志朋攝）

黃義婷。（特派記者羅志朋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。