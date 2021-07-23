東奧前線》台灣「划船甜心」頂風逆流行 黃義婷想法正向樂觀

黃義婷。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣「划船甜心」黃義婷，今天在女子單人雙槳項目登場，預賽被分在第6組的她，以8分04秒59排名分組第4，明天早上進行複賽拚晉級。

東京奧運划船女子單人雙槳總計32人參賽，分成6組，每組取前3名晉級，第4名以後選手進入明天複賽，黃義婷壓軸第6組亮相，前半段緊追領先集團，她說，「前500公尺啟航表現算不錯，中間到後面也都有維持住。」

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無奈中後半段黃義婷逐漸被拉開，與第3名瑞典女將Lovisa Claesson差距18秒左右，無緣直接晉級。黃義婷表示，和這幾天訓練相比，今天比賽處「頂風、逆流」狀態，畢竟這邊是港灣海水，每一天風向、水流都不一樣，當風向改變，划法也要跟著適應。

黃義婷奮力划槳。（特派記者羅志朋攝）

雖無緣晉級，不過黃義婷想法正向樂觀，她指出，原本想說取分組前三名直接晉級，但剛划完覺得適應一下場地，明天再滑一場複賽，再打上來，這樣也OK，「整體表現算不錯，比上一次來這裡比資格賽穩定。」

黃義婷兒時受哥哥影響愛上運動，小學參加田徑校隊，高二在教練建議下改練划船，由於比同學更晚啟蒙，她答應父親要拚出好成績。

由於是田徑中長跑選手出身，隔行如隔山，黃義婷剛開始接觸划船累到想放棄，長期划槳雙手常磨破皮，甚至連洗頭都需要隊友幫忙。

2010年黃義婷嚴重車禍，整整花了3年多才東山再起，不過她沒被擊倒，2016年一舉踏進奧運殿堂，最終以排名第25收場。

今年二度征戰奧運，她說，上一屆里約奧運一看到風浪，一下去完全不能適應，今天一大早看環境是逆流，想說好沒關係，不管怎樣就是下去划，「這次比較沒那麼緊張，平常心面對。」

黃義婷奮力划槳。（特派記者羅志朋攝）

2018年亞運黃義婷單人雙槳拿到銀牌，就在生涯攀向巔峰之際，老天爺再度對她開玩笑，亞運後又出車禍，導致椎間盤突出、雙腿痠麻，傷勢比上一次嚴重，一度擔心不能再划船，甚至萌生退休念頭，經長期療養終於浴火重生，並再次取得奧運入場券。

受疫情影響，這屆東奧賽事閉門熱戰，黃義婷淡淡地說，「沒觀眾沒影響，跟平常訓練一樣。」倒是對東京酷暑感受深刻，「和5月資格賽相比熱太多了，前天覺得頭暈有點中暑，趕快休息。」

黃義婷比完賽上岸。（特派記者羅志朋攝）

黃義婷接受電子媒體採訪保持社交距離。（特派記者羅志朋攝）

黃義婷。（特派記者羅志朋攝）

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