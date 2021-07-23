東奧》輸球輸人品！爆冷吞敗拒跟對方握手 南韓球員挨轟（影音）

上屆第5名的南韓爆冷不敵紐西蘭。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2020東京奧運男足賽B組賽事，昨由南韓出戰紐西蘭，上屆第5名的南韓最終不但以0：1爆冷輸球，賽後還傳出有球員拒絕和紐西蘭對手握手，引來多家外媒批評，連自家韓媒也直言「輸球也輸了禮貌」。

南韓過去曾在2012年倫敦奧運上奪下銅牌，也是亞洲球隊在奧運的最佳成績，實力明顯強於2012年在小組賽一勝未得就出局的紐西蘭。沒想到昨開賽，南韓隊幾次進攻都沒能把握，上半場兩隊0：0，不過下半場第69分鐘，紐西蘭射門先被南韓門將擋下，隨後伍德（Chris Wood）補射破網，第一時間雖然被判越位，但經VAR回放後，確定進球有效，紐西蘭最後就靠著這唯一一球擊敗南韓。

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伍德第69分鐘補射破網幫助球隊贏球。（美聯社）

比賽結束後，攝影機卻捕捉到，伍德在比賽結束後，主動伸手要和身旁的南韓替補球員李東炅，不料後者卻毫不領情，手一揮直接把對方伸出的手拍掉，伍德一臉意外，苦笑了一下就自己離開。

chris wood looked so sad after toopic.twitter.com/41bkBkE6pI — lachie （@Iachiee） July 22, 2021

這一幕馬上引來熱議，南韓電視台《MBC》的球評當下就直言李東炅的態度令人有點失望，而外國媒體則認為，雖然可以理解南韓輸給了小組賽較弱的對手，球員多少會有一些負面情緒，但拒絕握手卻是非常有失風度的行為，南韓《朝鮮日報》則砲轟自家人，表示這是輸球又輸了人品，認為他損害南韓運動員的形象。

李東炅的態度也讓南韓球迷爆氣，紛紛怒轟他「不專業」，還有人跑去李東炅的Instagram留言痛批「沒有球技至少也要有禮貌」、「這是國家的恥辱，真丟人」、「輸了比賽下一場還能贏回來，但輸了人品要怎麼挽回?」

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