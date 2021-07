東奧》輸球輸人品！爆冷吞敗拒跟對方握手 南韓球員挨轟（影音）

上屆第5名的南韓爆冷不敵紐西蘭。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕2020東京奧運男足賽B組賽事,昨由南韓出戰紐西蘭,上屆第5名的南韓最終不但以0:1爆冷輸球,賽後還傳出有球員拒絕和紐西蘭對手握手,引來多家外媒批評,連自家韓媒也直言「輸球也輸了禮貌」。

南韓過去曾在2012年倫敦奧運上奪下銅牌,也是亞洲球隊在奧運的最佳成績,實力明顯強於2012年在小組賽一勝未得就出局的紐西蘭。沒想到昨開賽,南韓隊幾次進攻都沒能把握,上半場兩隊0:0,不過下半場第69分鐘,紐西蘭射門先被南韓門將擋下,隨後伍德(Chris Wood)補射破網,第一時間雖然被判越位,但經VAR回放後,確定進球有效,紐西蘭最後就靠著這唯一一球擊敗南韓。

伍德第69分鐘補射破網幫助球隊贏球。(美聯社)

比賽結束後,攝影機卻捕捉到,伍德在比賽結束後,主動伸手要和身旁的南韓替補球員李東炅,不料後者卻毫不領情,手一揮直接把對方伸出的手拍掉,伍德一臉意外,苦笑了一下就自己離開。

