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東奧》加拿大女足門將好勇！ 負傷擋下對方12碼球

2021/07/21 20:47

加拿大隊門將拉珀下半場53分鐘時遭對方壓傷。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕東京奧運女足、壘球等賽事今天已在開幕典禮前陸續開打，今晚地主日本女足稍早迎戰加拿大隊，兩支女足強權相持不下，終場1:1戰成平手。加拿大隊門將拉珀（Stephanie Labbe）下半場53分鐘時遭對方壓傷、自己還被判犯規，卻負傷擋下對方12碼，成為勝負關鍵之一。

加拿大隊隊長辛克萊爾（Christine Sinclair）上半場6分鐘就進球，幫助球隊取得領先。下半場第53分鐘，日本隊田中美南單刀盤球進加拿大禁區，門將拉珀試圖救球，身體卻先接觸田中美南，雙方倒地，拉珀的上半身被田中壓在地上。

裁判檢視重播，認定拉珀犯規，給了她一張黃牌、且須執行12碼。此時拉珀還在接受隊醫治療，教練一度要將她換下。得知可能被教練換下，拉珀一度落淚、並極力想留在場上，隊醫再行評估後決定先不換人。日本隊由田中美南操刀，往球門微偏左邊射門，被負傷的拉珀硬生生擋下。拉珀戰到58分鐘，才終於撐不住而被換下場。

日本隊下半場攻勢不斷，84分鐘把握另一次機會，岩渕真奈長距離射進追平一球，終場日本隊和加拿大隊，就在分組預賽首戰踢成和局。

加拿大隊門將拉珀擋下12碼球。（美聯社）

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