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東奧今晚開幕 民進黨推加油影片展現台日友好情誼

2021/07/23 15:16

〔記者簡惠茹／台北報導〕第32屆東京奧林匹克運動會即將今晚開幕，民進黨推出「謝謝日本・東奧加油」影片，片中呈現台日雙方在許多關鍵時刻互相支持的行動，也藉此感謝日本於疫情期間捐贈台灣疫苗，體現了本屆奧運主題口號「United by Emotion」的情感連結。

民進黨推出「謝謝日本・東奧加油」影片，感謝日本援贈台灣疫苗的友好情誼（民進黨提供）

民進黨表示，為感謝日本援贈台灣疫苗的友好情誼，特別推出「謝謝日本・東奧加油」影片，力挺東京奧運，以及「在家追賽事，力挺台灣隊」IG應援濾鏡，並且透過蔡英文總統以及民主進步黨的官方LINE帳號提供台灣選手賽程表，要邀請全國民眾在疫情下，一起在家替英勇的台灣代表隊加油。

民進黨發言人謝佩芬表示，影片中民進黨以一封「影像的感謝函」為概念，呈現台日雙方在許多關鍵時刻展現互相支持的行動，也藉此感謝日本於疫情期間捐贈台灣疫苗，體現了本屆奧運主題口號「United by Emotion」的情感連結，表達兩國溫暖互助的情誼。影片也特別加註中日文字幕，並準備有中文和日文發音的旁白版本，希望能讓日本友人感受來自台灣滿滿的祝福。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，受疫情影響，雖然本次奧運無法像過往有戶外大型轉播、實體加油活動，可供民眾參與，但希望用更多有創意的方式，讓民眾體會在家看奧運也可以同樣熱血，因此民進黨特別推出「在家追賽事，力挺台灣隊」IG應援濾鏡和台灣選手賽程表，號召年輕朋友以遵守防疫規範的方式，一同關注本屆奧運賽事，替台灣代表隊選手加油打氣。

民進黨推出「謝謝日本・東奧加油」影片，感謝日本援贈台灣疫苗的友好情誼（民進黨提供）

《謝謝日本・東奧加油》

中文版影片YT網址： https://youtu.be/HZ05cLXm7fM

日文版影片YT網址：https://youtu.be/LcebDIDtOgE

「在家追賽事，力挺台灣隊」IG應援濾鏡網址：https://www.instagram.com/ar/4322591721130618/

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