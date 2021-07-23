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東奧》狂捧中國代表團！福原愛蹭開幕熱為復出暖身？

2021/07/23 21:28

福原愛透過微博吹捧中國代表團。（圖片取自微博）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運開幕式晚間如火如荼進行，驚傳不倫婚變且神隱多時的日本前「桌球天后」福原愛，已透過微博狂捧中國代表團，被各界認為她在替復出暖身，也引發熱議。

福原愛曾在2008年北京奧運擔任日本代表團掌旗官，並在2016年里約奧運後退休，日前與台灣丈夫江宏傑離婚，就在微博發文向中國市場喊話：「一直溫暖守護，鼓勵著我並給我力量中國的球迷粉絲們，很抱歉…因為我的私事報導，給大家帶來困擾和麻煩，我一定會加油的，感恩不管何時都支持我的家人和朋友們。」如今福原愛不甘寂寞，又在家中觀看東奧開幕，還特地拍攝電視畫面，「等待中！一直期待China（中國）跟Japan（日本），啥時候出來呢，原來大家都這樣期待我們的出來…」甚至熱情表態：「中國隊來了！連口罩都是大紅色，使勁的找雯妹子沒找到，估計要集中比賽吧…找乒乓隊找到我眼睛都鬥雞眼了！大家加油哦。」

先前日本影劇名嘴井上公造才爆料，福原愛火速離婚徹底斬斷外遇紛擾，就是趕在東奧回鍋擔任桌球球評，迄今卻未有任何一家電視台宣布請她轉播，現在福原愛積極動起來，是否為全面回歸的「起手式」？答案很快揭曉。　

　

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