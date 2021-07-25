MLB》大谷翔平敲雙長打 還當暖男安慰隊友（影音）

大谷翔平當暖男安慰隊友。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平昨日睽違49場坐板凳未先發，休息一場後今天擔任先發指定打擊，面對雙城單場繳出雙安，打擊手感逐漸復甦，天使終場以2：1險勝，投出8.2局無安打的山度瓦（Patrick Sandoval）收下本季第3勝。

大谷翔平自明星賽後苦成「人體電風扇」，24打數就吞下14次三振，昨日休兵一場收到好效果，今天首局首打席就從雙城先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）手中敲出擊球初速達113.8英里（約183公里）的中右外野二壘安打，並靠著對手的守備失誤跑回球隊第1分，J.鷹俠（Jose Iglesias）隨後也補上一支左外野二壘安打，打回第2分。

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大谷翔平第2打席遭到三振，6局上擊出游擊滾地球出局，直到8局上再擊出右外野二壘安打，單場雙安都是長打，總計此役4打數2安打，吞下1次三振，打擊率回升至2成74。

天使先發山度瓦此役壓制力十足，前8局未讓雙城擊出安打，僅讓對手靠1次保送上壘，9局下續投，三振波蘭柯（Jorge Polanco）後被洛克（Brent Rooker）敲出長打，無安打比賽破功，他也退場休息，終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）在2出局遭唐納森（Josh Donaldson）二壘安打狙擊失1分，所幸最後仍守住戰局，天使終場以2：1贏球。

山度瓦主投8.1局用108球，另外飆出13次三振，投球局數和三振都寫下生涯新高，收下本季第3勝。他退場後坐在板凳區，對於未能完成無安打比賽感到十分懊惱，大谷翔平隨即上前安慰他，還搞笑地把水淋在他的頭上，兩人最後都露出微笑，大谷最後拍了一下他的膝蓋，希望他不要太在意。

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