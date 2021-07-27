奧運選手一奪牌 立委臉書立刻PＯ出圖卡吸引民眾關注

只要台灣的奧運選手一奪牌，黃國書臉書馬上PＯ出，而且圖卡生動，吸引很多人關注（黃國書提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕疫情時代，臉書已成為政治人物跟民眾交流的重要神器！最近日本舉辦奧運，台灣選手只要奪牌，中市立委黃國書、張廖萬堅兩人臉書十秒內就PＯ出消息及圖卡，而且不但消息幾乎跟直播快要同步，而且圖卡上選手都是比賽時的神情，相當生動，都覺得很神奇。

對此，立委黃國書及張廖萬堅都表示，因為兩非常重視文教體育，為了讓國人馬上可知道國手的比賽，選手的照片都準備好了，只要一得牌十秒內就PＯ出，讓民眾馬上就得知戰果。

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最近奧運正在進行中，只要一有台灣選手獲勝，立委黃國書及張廖萬堅的臉書就會ＰＯ出，如楊勇瑋獲柔道銀牌、羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌、林昀儒、鄭怡靜昨天獲得桌球混雙銅牌的圖卡，不但消息快，而且圖卡生動，讓很多人印象深刻。

黃國書表示，他跟張廖萬堅兩人長期在立法院的教育文化委員會，因此相當重視文教及體育，他曾經致力於台灣體育改革，也獲得成效，尤其是此時正是奧運舉辦時期，是世界看見台灣的重要時刻，國人都很關注，因此已請助理們準備好圖卡，只要選手奪牌，立即在10秒左右就PＯ出。

張廖萬堅表示，他跟黃國書兩人都很重視文教及體育，臉書圖卡上的照片是事先就準備好，整體也都先先設計好，只要選手一奪牌，就會馬上ＰＯ出。

張廖萬堅表示，在選舉時，圖卡會外包請人設計，但現在則是交給助理處理，讓助理學習，但整體呈現出來很生動，反應相當不錯。

只要台灣的奧運選手一奪牌，張廖萬堅臉書馬上PＯ出，而且圖卡相當生動活潑（張廖萬堅提供）

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