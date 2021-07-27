東奧》黑馬傳奇！阿拉斯加17歲女將進步神速摘金 自曝差點當觀眾

雅各比在女子100公尺蛙式成功摘金。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日美國阿拉斯加17歲女將雅各比（Lydia Jacoby）在100公尺蛙式項目上演「黑馬傳奇」，她以1分04秒95成績力退2大冠軍熱門人選Tatjana Schoenmaker及上屆金牌得主莉莉金（Lilly King），成功摘金，不過她也透露差點只能在「東京奧運」當觀眾。

以1分04秒95成績成功摘金的雅各比，描述當時一抬頭看到成績板上自己名字旁邊有「1」，心想「這太瘋狂了」，她說：「這太瘋狂了，我當然是來爭奪獎牌的，我知道我有那個能力，但我沒料到會拿到金牌，當我抬頭並看到成績板的時候，這真的太瘋狂了。」

請繼續往下閱讀...

不只是雅各比對自己摘金感到瘋狂，根據《USA Today》和《Yahoo Sports》報導，更瘋狂的是，雅各比所居住的阿拉斯加史華德市人口不到3000人，當地甚至沒有50公尺奧運標準泳池，雅各比平常是使用25公尺的泳池進行練習，而雅各比也成為史上首位的勇奪游泳金牌的阿拉斯加選手。

東京奧運因疫情推遲1年，多家美國媒體都認為，如果當時奧運沒有延後1年，雅各比可能沒有機會參賽，雅各比自己也坦言「1年前的我沒有入選的機會」，甚至透露當時還準備好前往東京的門票當觀眾，而不是參賽者，他說：「我認為這額外的一年訓練讓我的身心都獲得了成長。」

雅各比的進步速度非常驚人，2019年時她是女子100公尺蛙式全美第18快，但18個月後，如今在奧運成為世界之最，2019年她的成績1分08秒12，今年6月進步到1分05秒28，到今日奧運再寫下1分04秒95紀錄。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法