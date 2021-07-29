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東奧》看到很夯的洋芋片嚇到 楊勇緯驚呼「好大」

2021/07/29 19:10

楊勇緯與洋芋片合照。（運促會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運賽事還在進行中，目前結束賽事的台灣代表隊都已陸續回台，運促會特別為選手準備補給品，PChome則送上最夯的洋芋片，「柔道男神」楊勇緯說：「好驚訝，因為那桶洋芋片好大啊，還有那盒櫻桃我會全部吃光光，超好吃的！」

運促會董事長林鴻道表示，希望選手們待在防疫旅館的日子，能快樂「關緊閉」，累積正能量，也感謝教練陪著選手從訓練到參賽，一路走來的堅持、辛苦和努力，未來繼續為栽培優秀選手共同努力，為台灣再添一面金牌。

此外，PChome送上知名的「西班牙油漆桶洋芋片」，網路家庭執行長暨總經理蔡凱文表示，因爲有選手的努力，散發出光和熱，才能讓台灣被世界看見，也同時鼓舞全台灣有面對挑戰的鬥志。

除了洋芋片，運促會也另外準備了零食盒，內容物是來自各國的小點心，以及富含維他命Ｃ的櫻桃，因為此次的東京奧運行，選手們完全沒有多餘心思或機會去接觸到在台灣沒有的食物，所以特地準備國外零食給選手，讓他們在防疫旅館嚐鮮。

體操精靈丁華恬在IG上寫下「天兒，太幸福了，好希望現在有人能與福同享」、跆拳道銅牌羅嘉翎則說，現在可以抱著洋芋片幫台灣選手加油了，至於體操好手唐嘉鴻則說：「太溫暖太感動，很感謝鴻道教練貼心的想到大家，我會努力吃完的」。

運促會送零食和水果給住在防疫旅館的國手，圖為跆拳道銅牌得主羅嘉翎。（運促會提供）

運促會送零食和水果給住在防疫旅館的國手，圖為體操唐嘉鴻。（運促會提供）

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