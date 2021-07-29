東奧》台北101晚間排字亮燈 為台灣選手加油（圖輯）

〔記者劉信德／台北報導〕東京奧運開賽至今，台灣選手屢創佳績，除了男子柔道好手楊勇緯進帳本屆首面獎牌，舉重女神郭婞淳一舉奪下金牌，桌球教父莊智淵在場上奮戰的拼鬥精神更是激勵感動無數國人。
今日台灣隊最精彩賽事在羽球場上，東京奧運台灣隊羽球男雙組合李洋、王齊麟以直落二拍落對手日本隊，晉級前四強。
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台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
19歲桌球好手林昀儒則是在男單4強賽中，和世界球王中國好手樊振東一度追成3：3平手，讓比賽進入搶7大戰，可惜最終以3：4落敗無緣金牌戰，明晚將繼續出賽爭取銅牌。
總統蔡英文在臉書表示這真的是最頂尖的一場對決！並強調，「小林同學，你真的打出了我們想像不到的球路。太棒了！銅牌戰加油，繼續寫下驚奇吧！」
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101也在晚間排字點燈，在高樓外牆依序秀出「奧運英雄謝謝你」、「努力拚戰不懈」、「精神榮耀台灣」、「在東京比賽的你」、「我們集氣應援」、「為你喝采加油」等暖心激勵文字，感謝每位在場上努力拚戰、堅持不懈的選手，邀請國人一同為得獎的選手大聲喝采、集氣加油、全力應援。
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。
（記者劉信德攝）
台北101晚間排字亮燈 ，為東奧台灣選手加油。
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