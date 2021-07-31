東奧棒球》「跳壞紙板床」引批評 以色列選手道歉：只是想炫耀

以色列棒球隊跳壞紙板床的影片在網路上瘋傳。（圖片擷取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕以色列棒球代表隊的外野手華格納（Ben Wanger）日前發布了一段他和隊友測試選手村紙板床的影片，他們逐漸增加在床上跳躍的人數，實測結果發現當人數多達9人時，紙板床已經明顯損壞。這段影片在網路上瘋傳，卻也招來了許多批評，有人認為這樣的行為很不尊重主辦方。

以色列奧委會對這段影片持有疑慮，並宣稱他們會「非常嚴肅」的看待這件事，以色列棒球協會也表示此事的嚴重性。華格納隨後發布了一段道歉影片：「很多人可能已經看過我和隊友拍的影片，我想向任何覺得被冒犯的人道歉，我們沒有不尊重的意思，只是想炫耀一下選手村的床是多麼堅固。」

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華格納補充：「我們還有另一張床可供使用，無論如何，這些床會在奧運結束後被回收，影片中的床已經被回收了。事實上，我們很喜歡睡在這張床上，也覺得這是很棒、具永續性的選擇，可以沿用至將來的奧運會上。我們再次向任何被冒犯到的人道歉，日本在選手村的接待做得非常出色，非常感謝他們的熱情款待，我和隊友們在日本經歷了很愉快的時光。」

ועכשיו מגיעה ההתנצלות של בן ווגנר, השחקן שהעלה את הסרטון שעורר סערה. נקווה שגם ההתנצלות והחרטה יזכו לתהודה רחבה. https://t.co/MkuwMZQM1X pic.twitter.com/B4O3pPwT3S — Lian Wildau （@lianwildau） July 29, 2021

"נראה כמה ישראלים צריך כדי לשבור את אחת ממיטות הקרטון": סרטון טיקטוק שהעלה שחקן נבחרת הבייסבול של ישראל לטוקיו 2020, בן ווגנר, מראה את שחקני הנבחרת "בוחנים" את עמידות המיטות בכפר האולימפי, כשהם קופצים על אחת המיטות בחדר עד שהיא נשברת@lianwildau pic.twitter.com/ATfDU70lww — כאן חדשות （@kann_news） July 27, 2021

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