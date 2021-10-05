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籃球》高大全能認同台灣！ 白色巨塔阿提諾歸化主因

2021/10/05 22:07

阿提諾。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕幾經波折，「白色巨塔」阿提諾（William Artino）終於即將加盟，成為台灣男籃內線即戰力。我國籃協人士透露，這位「護國神Q」戴維斯（Quincy Davis）的接班人，早在3年前就獲青睞，被視為歸化大熱門，如今排除萬難爭取美籍中鋒加盟，原因正是「身材高大、技巧全能，與國內球員搭配過，擁有豐富經驗和默契，而且高度認同台灣在地文化。」

身高211公分、體重110公斤的阿提諾，來自美國愛荷華州，NCAA美國大學男籃第一級克雷頓大學出身，現年29歲的他，比起前代「新台灣人」、203公分戴維斯還要年輕高大。2018至19賽季「白色巨塔」首披夢想家戰袍，就在ABL（東南亞職業聯賽）表現亮眼，出賽25場禁區一柱擎天，繳出場均20.7分、10.7籃板、3.1助攻、5.1火鍋，還具備中距離、外線能力，全方位身手符合籃協規劃中，兼具高度、靈活、傳導，及投射與防守等需求，不但彌補本土鋒線罩門，也足與亞洲各國歸化長人抗衡，尤其歷經羅馬尼亞、丹麥、東南亞、巴林、墨西哥等地聯盟賽事洗禮，重返阿提諾熟悉的寶島，可望大幅提升國家隊內線競爭力。　　

籃協透露，阿提諾將循當年戴維斯歸化模式，以殊勳方案提出申請，期盼縮短相關流程，趕赴台灣男籃未來國際賽事，包括今年11月世界盃亞太區資格賽第1階段、2022年2月世界盃亞太區資格賽第2階段、2022年6月世界盃亞太區資格賽第3階段、2022年7月亞洲盃男籃賽、2022年9月亞洲運動會。

　

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