美聯外卡戰登場 今日賽事預告與轉播

柯爾。（資料照，今日美國）

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大聯盟美聯外卡戰今天登場，洋基碰頭紅襪，一戰定生死。雙方分別派出王牌柯爾（Gerrit Cole）、艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）登板先發。此役將會由何方勝出，挺進季後賽呢？球迷朋友千萬別錯過囉！

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日職2場轉播賽事，日本火腿對決歐力士、西武對決羅德。我國好手王柏融、吳念庭有機會登場，別忘了鎖定轉播囉！

中職兩地開打，第一場中信兄弟對決樂天桃猿，由戰績1勝4敗、防禦率4.28的呂彥青交手8勝6敗、防禦率3.01的黃子鵬。此役是呂彥青首次對決樂天桃猿，他會有什樣的表現呢？

第二場統一獅主場迎戰味全龍，推出左手洋投飛利士，對決本土新生代王牌徐若熙。飛利士上週交手味全，投出7局飆8K失1分優質先發，徐若熙則是本季對戰獅隊5場比賽拿下1勝4敗。此役雙方會擦出什麼樣的火花呢？喜愛中職的球迷朋友別錯過囉！

MLB

08:00 洋基@紅襪 緯來體育、華視、愛爾達體育1台

日職

17:00 日本火腿@歐力士 ELEVEN PRIME、ELEVEN PLUS

23:00 西武@羅德 ELEVEN SPORTS2（D-LIVE）

中職

18:35 中信兄弟@樂天桃猿 ELEVEN SPORTS2

18:35 味全龍@統一獅 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育2台

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