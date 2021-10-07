晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

棒球》U23世界盃一鳴驚人 精密解析「台製潛水艇」陳宇宏

2021/10/07 10:08

台灣隊陳宇宏。（取自WBSC官網）

〔記者羅志朋／台北報導〕剛落幕的U23世界盃棒球賽，台灣隊下勾投手陳宇宏對捷克、巴拿馬都先發6局0責失分拿下勝投，獲選大會防禦率王、勝率王、全明星隊先發投手，舞台上看似風光無比，然而仔細翻閱他的故事篇章會發現，原來「台製潛水艇」棒球之路走得崎嶇顛簸。

陳宇宏是中壢人，因嚮往打棒球的二哥，進而加入當地華勛少棒，主守內野，小六時教練林力偉建議他加練投手，而且要練下勾投法，他欣然接受，偶爾也會用上肩投球交錯運用。

由於身材不起眼，升上青溪青少棒陳宇宏沒再練投，擔任內野手，他說，「我國中身高不到160公分，畢業剛好160，全班最矮，身材實在太小隻，所以我國中都是二軍球員，即使到一軍打小比賽也只是 『紀錄組』，幾乎沒在正式比賽上場。」

青少棒時期成績實在乏善可陳，桃園當地青棒強權根本不可能看上陳宇宏，他只能到強恕青棒發展，依然是內野手、沒練投，高一不要說木棒組，就連鋁棒組賽事報名也沒他的份，學長好心建議他，「你小學不是練過下勾嗎?我看你去練投手好了。」

於是，升高二陳宇宏決定棄打從投，靠著詭異刁鑽球路，一躍成為陣中二號先發投手，高三身高抽高到178公分，更一肩扛起球隊王牌投手重擔，即使逐漸投出成績，但強恕畢竟不是國內青棒強權，高中畢業他赴實力較不好的稻江管理學院棒球隊發展。

只是，陳宇宏在稻江打了一年，球隊就因停招解散，他選擇跟隨總教練黃嘉育腳步到環球科大延續棒球路，但畢竟是公開組二級、也就是所謂大專「甲二」球隊，陳宇宏說，「我來環球就是要幫球隊拚上甲一（公開組一級）!」

陳宇宏說到做到，今年大專公開組二級四強決賽，首戰環球以2:9不敵高雄大學，次役對嘉藥大學陳宇宏先發完投9局用了126球，只失1分拿下勝投，率隊以4:1獲勝，隔天對中華醫大後援2.2局用了39球無失分，領軍以4:0贏球拿到關鍵勝利，環球順利升上「甲一」，他也榮獲象徵大會最有價值球員獎的「功勞獎」。

陳宇宏笑說，「當時投完嘉藥，現場記者還採訪我說，大學最終戰的心情如何，不知道隔天還會上，手有點痠，靠意志力在撐。」會說「大學最終戰」的原因是，陳宇宏決定大二投完大專聯賽就去甲組成棒隊，不過現仍掛學籍。

順利幫助環球升上「甲一」，今年4月陳宇宏加盟業餘球隊安永鮮物，在成棒賽事投出不錯成績，入選U23世界盃培訓隊，後來更成為正選國手，生涯首度穿上國家隊戰袍。

「很驚訝，也很開心。」陳宇宏說，培訓隊20名投手都很有名，怎麼算他都是吊車尾，沒想過能正選，等到國手名單放榜，真的感覺不可思議。

台灣隊陳宇宏。（取自WBSC官網）

U23世界盃台灣隊教頭吳思賢，同時也是安永鮮物總教練，吳總慧眼識英雄，賦予陳宇宏先發重任，「台製潛水艇」也不負吳總所托，用兩場精彩好投報恩。

陳宇宏指出，由於捷克首戰擊敗強敵墨西哥，所以他投捷克很謹慎，幸好有完成教練團交代的任務，之後對巴拿馬先發，由於第一戰投不錯，他知道更多人關注，又是複賽重要一戰，所以投得更加謹慎，他謙稱，「這兩場投得不錯，可能跟打者不熟悉我的下勾球路有關，自信心提升不少。」

陳宇宏自我解析，他最快球速約130公里，變化球種包括變速球、滑球，優勢是控球還算不錯，不過各方面都還要再加強，特別是身體柔軟度。

從今年幫助環球「升級」，再到U23世界盃大放異彩，陳宇宏說收穫真的很多，是不可思議的一年，原本以為進安永鮮物會被對手打很慘，然後教練不敢用，還好有一定壓制力和成績。

陳宇宏特別感謝大學教練黃嘉育的照顧，給他很多出賽機會，也謝謝安永鮮物給他舞台揮灑，提供很好的訓練環境設施練習，不會因為他是「甲二」球員就忽視。

展望未來，陳宇宏希望可以投好第二階段爆米花聯盟賽事，對於明年是否投入中職選秀會再評估，現階段先加強自己不足之處。

★陳宇宏 小檔案

生日:2001.5.12（20歲）

身高/體重:180cm/68kg

守位:投手（下勾投球）

投打習慣:右投右打

最快球速:130km

變化球種:變速球、滑球

棒球經歷:華勛少棒→青溪青少棒→強恕青棒→稻江管理學院→環球科大→安永鮮物

國手資歷:2021年U23世界盃

個人榮譽:U23世界盃大會防禦率王、勝率王、全明星隊先發投手

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。