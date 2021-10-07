棒球》U23世界盃一鳴驚人 精密解析「台製潛水艇」陳宇宏

台灣隊陳宇宏。（取自WBSC官網）

〔記者羅志朋／台北報導〕剛落幕的U23世界盃棒球賽，台灣隊下勾投手陳宇宏對捷克、巴拿馬都先發6局0責失分拿下勝投，獲選大會防禦率王、勝率王、全明星隊先發投手，舞台上看似風光無比，然而仔細翻閱他的故事篇章會發現，原來「台製潛水艇」棒球之路走得崎嶇顛簸。

陳宇宏是中壢人，因嚮往打棒球的二哥，進而加入當地華勛少棒，主守內野，小六時教練林力偉建議他加練投手，而且要練下勾投法，他欣然接受，偶爾也會用上肩投球交錯運用。

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由於身材不起眼，升上青溪青少棒陳宇宏沒再練投，擔任內野手，他說，「我國中身高不到160公分，畢業剛好160，全班最矮，身材實在太小隻，所以我國中都是二軍球員，即使到一軍打小比賽也只是 『紀錄組』，幾乎沒在正式比賽上場。」

青少棒時期成績實在乏善可陳，桃園當地青棒強權根本不可能看上陳宇宏，他只能到強恕青棒發展，依然是內野手、沒練投，高一不要說木棒組，就連鋁棒組賽事報名也沒他的份，學長好心建議他，「你小學不是練過下勾嗎?我看你去練投手好了。」

於是，升高二陳宇宏決定棄打從投，靠著詭異刁鑽球路，一躍成為陣中二號先發投手，高三身高抽高到178公分，更一肩扛起球隊王牌投手重擔，即使逐漸投出成績，但強恕畢竟不是國內青棒強權，高中畢業他赴實力較不好的稻江管理學院棒球隊發展。

只是，陳宇宏在稻江打了一年，球隊就因停招解散，他選擇跟隨總教練黃嘉育腳步到環球科大延續棒球路，但畢竟是公開組二級、也就是所謂大專「甲二」球隊，陳宇宏說，「我來環球就是要幫球隊拚上甲一（公開組一級）!」

陳宇宏說到做到，今年大專公開組二級四強決賽，首戰環球以2:9不敵高雄大學，次役對嘉藥大學陳宇宏先發完投9局用了126球，只失1分拿下勝投，率隊以4:1獲勝，隔天對中華醫大後援2.2局用了39球無失分，領軍以4:0贏球拿到關鍵勝利，環球順利升上「甲一」，他也榮獲象徵大會最有價值球員獎的「功勞獎」。

陳宇宏笑說，「當時投完嘉藥，現場記者還採訪我說，大學最終戰的心情如何，不知道隔天還會上，手有點痠，靠意志力在撐。」會說「大學最終戰」的原因是，陳宇宏決定大二投完大專聯賽就去甲組成棒隊，不過現仍掛學籍。

順利幫助環球升上「甲一」，今年4月陳宇宏加盟業餘球隊安永鮮物，在成棒賽事投出不錯成績，入選U23世界盃培訓隊，後來更成為正選國手，生涯首度穿上國家隊戰袍。

「很驚訝，也很開心。」陳宇宏說，培訓隊20名投手都很有名，怎麼算他都是吊車尾，沒想過能正選，等到國手名單放榜，真的感覺不可思議。

台灣隊陳宇宏。（取自WBSC官網）

U23世界盃台灣隊教頭吳思賢，同時也是安永鮮物總教練，吳總慧眼識英雄，賦予陳宇宏先發重任，「台製潛水艇」也不負吳總所托，用兩場精彩好投報恩。

陳宇宏指出，由於捷克首戰擊敗強敵墨西哥，所以他投捷克很謹慎，幸好有完成教練團交代的任務，之後對巴拿馬先發，由於第一戰投不錯，他知道更多人關注，又是複賽重要一戰，所以投得更加謹慎，他謙稱，「這兩場投得不錯，可能跟打者不熟悉我的下勾球路有關，自信心提升不少。」

陳宇宏自我解析，他最快球速約130公里，變化球種包括變速球、滑球，優勢是控球還算不錯，不過各方面都還要再加強，特別是身體柔軟度。

從今年幫助環球「升級」，再到U23世界盃大放異彩，陳宇宏說收穫真的很多，是不可思議的一年，原本以為進安永鮮物會被對手打很慘，然後教練不敢用，還好有一定壓制力和成績。

陳宇宏特別感謝大學教練黃嘉育的照顧，給他很多出賽機會，也謝謝安永鮮物給他舞台揮灑，提供很好的訓練環境設施練習，不會因為他是「甲二」球員就忽視。

展望未來，陳宇宏希望可以投好第二階段爆米花聯盟賽事，對於明年是否投入中職選秀會再評估，現階段先加強自己不足之處。

★陳宇宏 小檔案

生日:2001.5.12（20歲）

身高/體重:180cm/68kg

守位:投手（下勾投球）

投打習慣:右投右打

最快球速:130km

變化球種:變速球、滑球

棒球經歷:華勛少棒→青溪青少棒→強恕青棒→稻江管理學院→環球科大→安永鮮物

國手資歷:2021年U23世界盃

個人榮譽:U23世界盃大會防禦率王、勝率王、全明星隊先發投手

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