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高球》暖！程思嘉美巡奮戰 不忘與父親程德銘持續關懷基層

2021/10/07 19:39

程思嘉的父親程德銘。（程德銘提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣旅美高爾夫名將程思嘉7日將在美國新澤西州Cognizant Founders Cup進行2022年全卡資格保衛戰，雖然大賽在即，但她更心繫父親程德銘在家鄉啟動的「思嘉關懷列車」是否安然上路。

程思嘉目前在年度LPGA積分總排名103，她必須保住前100名，才能取得明年的全卡資格，Cognizant Founders Cup是美國LPGA年度倒數第二仗，如果不能闖進三、四輪決賽，她僅存在閉幕戰Pelican Women Championship做最後一搏。

程德銘與程思嘉為了回饋當年各界的栽培，2018年起在TaylorMade等贊助商的支持，以「思嘉關懷列車」為名，開始與中華高協基層扎根計劃齊步同行。程德銘說，他們來自平凡家庭，如果沒有外界的幫助，光靠夫妻微薄的收入，女兒根本無法受到妥善的栽培而打進美國LPGA女子巡迴賽。「當年我們受人幫助，現在我們也設法幫助人，這便是飲水思源，也是社會責任。」

今年「思嘉關懷列車」升級為2.0版，增加偏鄉小學高球教學，並網羅10位TLPGA現役選手擔任講師，可惜因新冠疫情惡化，只教了兩所小學就暫停。「期待政府盡快解禁，我們已安排好到麥寮明禮小學，涂鵬翔校長久等了。」

程思嘉13歲以前因為家庭經濟因素請不起教練，沒打過月賽，只跟著爸爸一逕苦練，還好她很爭氣，當年在季賽總是名列前茅，自動取得下一場季賽資格，為拮据的老爸減輕不少壓力。程德銘表示，要特別感謝中國信託辜仲諒董事長、蔡麗香教練、東方球場總經理郭秋琳和台北市立大學老師王宏宗適時襄助。「他們都是思嘉的貴人，在女兒成長的路上奉獻愛心，出錢出力。」

程德銘當年從事電子零件業，風光一時，因轉型不當，生意失敗，曾在市場擺攤賣水果另謀生計，對人情冷暖點滴在心，而際遇的起落無常更讓他參透腳踏實地、行善助人才是人生的終極功課。

不少人認為程德銘以一己之力，面對八方需索，成效有限，但他始終心懷聚沙為塔，涓滴成河的信念，配合中華高協的基層扎根計劃，不僅要作傳道的苦行僧，也樂當散播歡樂的開心果。4年來，程德銘除了贈送青少年各項高球器材外，也大力宣導高球賽事觀賞，讓青少年走入球場，享受並領悟賽會的啟發，「對青少年而言，高爾夫僅是一項才藝，如何快樂打球，找到人生的價值才是最終的目標。」

程思嘉（左）與父親程德銘。（程德銘提供）

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