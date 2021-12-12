NBA》就不讓柯瑞在費城破紀錄 恩比德：這裡是我地盤！

恩比德不希望讓柯瑞在自家主場破紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）賽前僅差10顆三分球，就能正式超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）成為歷史三分球王，然而卻遇七六人扮攔路虎，今三分球14投僅3中，想改寫紀錄還得再等等，七六人當家一哥恩比德（Joel Embiid）賽後也霸氣直言，他們就是不想讓柯瑞在自己的地盤締造紀錄。

賽前柯瑞距離追平艾倫的紀錄只有9顆三分球之遙，但最後他僅拿下18分，三分球14投最後僅中3，球隊也以9分之差輸球，而對手七六人主將恩比德賽後霸氣表示，「我們不會讓柯瑞在我們的主場創什麼紀錄，那絕對不會發生在我的主場、不會發生在費城，這是屬於我們的城市！」

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七六人今對柯瑞祭出嚴防，只要他一持球就會馬上遭到包夾，竟讓生涯最會在第三節投三分球的柯瑞在第三節一分未得，甚至最後在下半場僅拿到3分，而七六人守死他的關鍵就是全場像口香糖般黏著柯瑞不放的搖擺人塞布林（Matisse Thybulle），賽後恩比德也不忘盛讚隊友的好表現。

「他（塞布林）太棒了，」恩比德說道，「自從他來到這裡我就一直在說，他可能是聯盟中最好的外線防守者，我認為他有機會奪下年度最佳防守球員。」

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