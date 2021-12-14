NBA》「愛神」火力全開下半場飆23分 騎士滅熱火豪取4連勝

洛夫（0號球衣者）攻下23分率隊取勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今在主場迎戰熱火，「愛神」洛夫（Kevin Love）板凳出發豪取23分，全數得分集中在下半場，率隊以105：94擊敗熱火，近期拿下4連勝。

五屆明星賽老將洛夫退居二線，本季都從替補出發，今繳出本季代表作，下半場火力全開，10投6中，包括外線8投5中，攻下賽季新高23分，讓騎士一度拉開領先至16分差，連續4場勝利分差都超過雙位數，近10場贏了8場，目前戰績17勝12敗，位居東部第4。

請繼續往下閱讀...

除洛夫板凳出發拿下23分、9籃板外，騎士先發4人得分上雙，奧科羅（Isaac Okoro）繳18分5籃板、J.艾倫（Jarrett Allen）挹注17分8籃板、葛蘭德（Darius Garland）16分5助攻、馬卡南（Lauri Markkanen）12分，魯比歐（Ricky Rubio）7分7助攻，成為第12位達成生涯5000助攻的現役球員。

熱火方面，P.J.塔克（P.J. Tucker）拿下全隊最高23分另有9籃板5助攻、羅利（Kyle Lowry）貢獻22分、「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）替補上陣取得12分。

洛夫。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法