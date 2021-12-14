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NBA》距離三分之王還差2顆！ 柯瑞飆26分助勇士逆轉溜馬

2021/12/14 11:02

柯瑞只差2顆就能超越艾倫，登頂三分球之王。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今天面對溜馬，飆進5顆三分球攻下26分，率隊102：100逆轉贏球，柯瑞距離超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）的紀錄只差2顆，明天對戰尼克有望登頂三分球之王。

勇士近期的客場之旅全聚焦在柯瑞能否打破NBA傳奇射手艾倫所創下NBA史上最多2973顆三分球紀錄，而柯瑞賽前只差7顆就能創下新猷，他在上半場只投進2顆三分球，獨拿13分。

柯瑞在下半場再投進3顆三分球，其中一顆出現在末節最後的48.6秒，而他連拿5分助隊扳平戰局，距離艾倫的紀錄也只剩下一顆，可惜未能在今天追平或刷新紀錄，魯尼（Kevon Looney）在13.4秒搶下關鍵的進攻籃板，並投進致勝一擊，勇士終場就以102：100氣走溜馬。

勇士此役團隊投籃命中率高達5成，柯瑞三分球15投5中，攻下全隊最高的26分，另有6助攻和6籃板，美中不足的是出現高達7次的失誤，A.威金斯（Andrew Wiggins）和D.格林（Draymond Green）都貢獻15分，魯尼則有14分、8籃板。

溜馬明星大前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）轟下全場最高的30分，外帶11籃板，布洛格登（Malcolm Brogdon）有23分、8助攻、6籃板，雷佛特（Caris LeVert）則有19分、5助攻。

柯瑞今天投進5顆三分球灌進26分。（今日美國）

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