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北京冬奧閉幕、HBL八強最終戰 今日賽事預告與轉播

2022/02/20 07:00

陽明高中施佩儀（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA將迎來明星週的第2天賽事，技術挑戰賽、灌籃大賽以及三分球大賽都在今日舉行，喜愛NBA的球迷朋友千萬別錯過轉播囉！

HBL部分來到8強最後一天，男子組南山、光復篤定晉級4強， 松山、能仁、泰山則要「3搶2」。女子組方面也由淡商、北一率先進到4強，而永仁、陽明、金甌也形成拉鋸狀態，場場關鍵，誰能搶下最後2張晉級門票呢？記得收看轉播囉！

另外，本屆冬奧也來到了最後一天，今日仍有冰壺、冰球、越野滑雪的比賽轉播，喜愛冰上運動的朋友千萬別錯過囉！

HBL

男子組準決賽

13:40 高苑工商 vs. 錦和高中 新莊 V
15:20 東泰高中 vs. 泰山高中 新莊 V
17:00 松山高中 vs. 能仁家商 新莊 V
18:40 光復高中 vs. 南山高中 新莊 V

女子組複賽

12:00 淡水商工 vs. 北一女中 新莊 V
15:20 南湖高中 vs. 南山高中 板橋
17:00 普門中學 vs. 金甌女中 板橋
18:40 陽明高中 vs. 永仁高中 板橋
V為有轉播：東森超視、愛爾達體育3台

NBA

09:00 NBA技術挑戰賽 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

T1

15:00 台中太陽 vs. 台啤英熊
轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1
地點：和平體育館

PLG
14:30 國王 vs. 鋼鐵人
地點：鳳山體育館
轉播：MOMO綜合台、民視第一台

UBA女子組
14:00 世新大學vs. 北市大學
15:45 臺灣科大vs. 臺灣師大
17:30 文化大學vs. 佛光大學
轉播：緯來體育
地點：台北體育館

2022北京冬奧

09:00 冰壺 女子金牌戰 日本VS英國 LIVE
12:00 冰球 男子金牌戰 芬蘭VSROC俄奧會 LIVE
14:25 越野滑雪 女子30KM集體出發決賽 D-LIVE

19:20 2022北京冬奧 閉幕典禮

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