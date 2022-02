北京冬奧閉幕、HBL八強最終戰 今日賽事預告與轉播

陽明高中施佩儀(中)飛身上籃。(記者陳志曲攝)

早安!自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播!

NBA將迎來明星週的第2天賽事,技術挑戰賽、灌籃大賽以及三分球大賽都在今日舉行,喜愛NBA的球迷朋友千萬別錯過轉播囉!

請繼續往下閱讀...

HBL部分來到8強最後一天,男子組南山、光復篤定晉級4強, 松山、能仁、泰山則要「3搶2」。女子組方面也由淡商、北一率先進到4強,而永仁、陽明、金甌也形成拉鋸狀態,場場關鍵,誰能搶下最後2張晉級門票呢?記得收看轉播囉!

另外,本屆冬奧也來到了最後一天,今日仍有冰壺、冰球、越野滑雪的比賽轉播,喜愛冰上運動的朋友千萬別錯過囉!

HBL

男子組準決賽

13:40 高苑工商 vs. 錦和高中 新莊 V

15:20 東泰高中 vs. 泰山高中 新莊 V

17:00 松山高中 vs. 能仁家商 新莊 V

18:40 光復高中 vs. 南山高中 新莊 V

女子組複賽

12:00 淡水商工 vs. 北一女中 新莊 V

15:20 南湖高中 vs. 南山高中 板橋

17:00 普門中學 vs. 金甌女中 板橋

18:40 陽明高中 vs. 永仁高中 板橋

V為有轉播:東森超視、愛爾達體育3台

NBA

09:00 NBA技術挑戰賽 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

T1

15:00 台中太陽 vs. 台啤英熊

轉播:愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

地點:和平體育館

PLG

14:30 國王 vs. 鋼鐵人

地點:鳳山體育館

轉播:MOMO綜合台、民視第一台



UBA女子組

14:00 世新大學vs. 北市大學

15:45 臺灣科大vs. 臺灣師大

17:30 文化大學vs. 佛光大學

轉播:緯來體育

地點:台北體育館

2022北京冬奧

09:00 冰壺 女子金牌戰 日本VS英國 LIVE

12:00 冰球 男子金牌戰 芬蘭VSROC俄奧會 LIVE

14:25 越野滑雪 女子30KM集體出發決賽 D-LIVE

19:20 2022北京冬奧 閉幕典禮

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法