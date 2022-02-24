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網球》恭喜7784！拚4年集滿ATP單打200勝

2022/02/24 07:10

西西帕斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阿卡普爾科舉行的墨西哥網球公開賽，希臘第3種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）歷經連續搶7拉鋸得手，終挾7：6（9：7）、7：6（7：4）力退難纏的塞爾維亞對手傑雷（Laslo Djere），23歲的「7784」開胡挺進單打16強，也集滿ATP職業生涯第200勝。

西西帕斯開賽克服先遭破發劣勢，不但第10局回破扳平，搶7又從0：3急起直追，6：7無路可退之際連趕3球，後來居上先馳得盤。第2盤西西帕斯第1局率先破發，但聽牌第10局發球失守，雙雄再度搶7大戰，西西帕斯單手反拍適時發威，差距又擴大至6：2，第3個賽末點順勢關門，直落2鎖定勝利。「非常具有挑戰性，這場有許多緊張時刻。」西西帕斯認為，臨場狀態調整漸入佳境，「那兩次搶7我控制得宜，並且成功執行比賽計劃。」

世界排名第4的西西帕斯，2017年上海名人賽會外力退「台灣一哥」盧彥勳，首輪又直落2擊敗俄國哈查諾夫（Karen Khachanov），ATP巡迴賽會內單打首勝到手，歷經4年多年賽季打拚，他已拿到7個ATP冠軍，包括2019年終總決賽、2021年蒙地卡羅名人賽金盃。　

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