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網球》拿球拍對主審施暴 茲維列夫發文說明了（影音）

2022/02/23 21:16

茲維列夫失控砸主審椅。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕ATP500墨西哥公開賽，世界排名第3的單打衛冕冠軍、德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）今天在雙打比賽落敗後出現失控場面，拿球拍怒砸主審椅，差點打到主審腳，最後慘遭賽事官方判單打也失格，稍早他發文致歉：「我對不起這項我愛的運動。」

茲維列夫在去年就遭到前女友指控家暴，ATP還宣布要展開調查，結果他今天又在場上失控砸主審椅。茲維列夫稍早發文表示：「很難用言語形容我對自己的行為有多後悔。我已經私下和主審道歉，因為我對他暴怒是錯誤且不被接受，我只有對自己失望。我不該讓它發生、沒有藉口。」

「我還要向我的球迷、賽會以及我喜愛的這項運動道歉。如你們所知，我把所有的心思都放在球場上，而昨天我放得太多，我要花幾天的時間反省我的行為，以及如何確保這不會再次發生。很抱歉讓你們失望了。」

茲維列夫的行為已經引發國外球迷一致砲轟，德國《圖片報》則說：「他已經瘋了。」未來他可能面臨進一步的罰款或是禁賽處分。

茲維列夫發文致歉。（取自IG）

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