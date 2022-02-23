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網球》打到快凌晨5點！小Z贏得史上最晚收工之役

2022/02/23 07:08

茲維列夫。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕墨西哥舉辦的阿卡普爾科男網賽，拚出職業網壇史上最晚收工的單場紀錄！德國第2種子衛冕者茲維列夫（Alexander Zverev）拒絕被爆冷門，激戰3小時20分鐘，終挾3：6、7：6（12：10）、6：2力退美國對手布魯克斯比 （Jenson Brooksby），比賽結束已是當地時間凌晨4點55分，幾乎從半夜打到快要天亮。

這項ATP500等級的室外硬地賽事，受到當地炎熱和潮濕氣候影響，拖到晚間6 點才開始，偏偏前幾場比賽又一路拉鋸，耗費許多時間，輪到茲維列夫與布魯克斯比壓軸登場，居然是凌晨1點35分。

結果兩人又殺的難分難解，光第2盤就纏鬥1小時51分鐘，難怪辛苦熬夜贏球後，24歲小Z筋疲力盡嘆說：「我很高興贏了，雖然未能發揮最佳水準，但至少我沒有放棄。」這位去年東京奧運男單金牌坦承，很難想像對方打這麼晚還輸球的感受，「這實在太辛苦了，慶幸我成為歷史紀錄一部分，這真是場令人難以置信的戰鬥。」

職業網壇先前最晚結束的比賽，則為凌晨4點34分，由地主名將「野兔」希維特在2008年澳網力退賽普勒斯好手巴格達提斯（Marcos Baghdatis）。　

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