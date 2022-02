網球》澳洲好手離奇退賽 外媒：從沒看過這種受傷方式（影音）

米爾曼。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕澳洲好手米爾曼(John Millman)今在墨西哥公開賽被自己不小心揮到的球打中眼睛,隨後因傷退賽,也讓外媒直呼「從沒看過這種受傷方式」、「超離奇」。

米爾曼今在32強面對美國選手吉隆(Marcos Giron),首盤拚到搶7後讓出,第二盤0:1時輪到他的發球局,米爾曼在該分一發未進、想停住對手回過來的球,揮拍後球卻直接往他的眼睛彈,這位澳洲好手當下痛苦扶著右眼坐在地上,申請傷停治療後一度回到場上續戰,不過最終仍遺憾退賽。

隨後米爾曼在Instagram的限時動態貼出自己右眼包紮的照片寫下:「永遠都要注意球!」左手還比出「YA」的手勢,而從米爾曼還能在社群自嘲來看,傷勢應該不算太嚴重,也讓球迷放心不少。

John Millman has retired midway through his first round match at the @AbiertoTelcel with an eye injury.



Can’t say I’ve seen an injury like this one before..



( Tennis TV) pic.twitter.com/lc25qfIBle