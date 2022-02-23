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網球》澳洲好手離奇退賽 外媒：從沒看過這種受傷方式（影音）

2022/02/23 18:43

米爾曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲好手米爾曼（John Millman）今在墨西哥公開賽被自己不小心揮到的球打中眼睛，隨後因傷退賽，也讓外媒直呼「從沒看過這種受傷方式」、「超離奇」。

米爾曼今在32強面對美國選手吉隆（Marcos Giron），首盤拚到搶7後讓出，第二盤0：1時輪到他的發球局，米爾曼在該分一發未進、想停住對手回過來的球，揮拍後球卻直接往他的眼睛彈，這位澳洲好手當下痛苦扶著右眼坐在地上，申請傷停治療後一度回到場上續戰，不過最終仍遺憾退賽。

隨後米爾曼在Instagram的限時動態貼出自己右眼包紮的照片寫下：「永遠都要注意球！」左手還比出「YA」的手勢，而從米爾曼還能在社群自嘲來看，傷勢應該不算太嚴重，也讓球迷放心不少。

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