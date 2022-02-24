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謠言終結站》國際奧委會補發中國選手蘇翊鳴金牌？查核中心：虛構捏造

2022/02/24 11:40

近日網傳一段謠言影片宣稱「國際奧委會補發中國選手蘇翊鳴金牌？」；台灣事實查核中心查證，此為「錯誤訊息」。（圖擷取自「台灣事實查核中心」臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段謠言影片宣稱「國際奧委會補發中國選手蘇翊鳴金牌？」；台灣事實查核中心查證，經查2022年北京冬奧官網，單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽金牌得主，維持當日賽事結果，並沒有補發金牌或裁判遭取消資格、禁賽等情況，且謠言出處並非來自具可信度的媒體，此為「錯誤訊息」。

台灣事實查核中心22日發布報告表示，近日社群平台流傳1則謠言影片，內容標題宣稱「國際奧委會正式決定，為中國小將蘇翊鳴補發2022年北京冬奧金牌，取消加拿大裁判資格，永久禁賽」，查核中心以關鍵字檢索，發現謠言影片來自於YouTube頻道「中国新观察」、「沸点观察员」、「有猫腻来啦」以上3個頻道中的影片內容，僅透過機器聲音念讀旁白，並搭配照片畫面，內容也未經記者查訪相關消息人士，也不是來自具可信度的媒體，且影片中也未出現影片標題所述內容，明顯「題文不符」。

查核中心表示，前往2022年北京冬奧官網翻查，得知單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽冠軍得主是加拿大選手派洛特，最佳得分為90.96分，仍舊維持當日賽事結果，並沒有補發金牌給中國選手蘇翊鳴，或有加拿大裁判遭取消資格、禁賽等情況；綜合上述，查核中心判定該謠言為「錯誤」訊息。

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