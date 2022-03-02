中職》第6隊教頭是洪一中？ 台鋼回應了

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼集團今天赴中職聯盟簽訂加盟意向書，針對外傳洪一中有可能接第6隊總教練一職，台鋼董事長王炯棻說，「現在很抱歉，沒辦法確定是哪一位總教練。」

王炯棻強調，到目前為止，包括洪一中在內，都會作為海選對象，只是現在很抱歉，沒辦法確定是哪一位總教練，集團一定會期待往專業，對球團有幫助方向執行，也會請教聯盟專業看法，畢竟台鋼經營籃球、足球隊，但棒球沒做過。

請繼續往下閱讀...

至於台鋼雄鷹如何經營澄清湖主場，選在哪裡作為訓練基地，王炯棻語帶神秘，「很多答案不能講，這是不能說的秘密。」

過去La new熊、義大犀牛經營澄清湖球場，結果並不理想，王炯棻坦言，「北部一定比較好做，這是事實，北部已有球隊作為主場，成立第6隊只能選高雄，台鋼企業在高雄，沒道理不選，這些年來南美和已不見了，三級棒球南部表現沒那麼好，第6隊在高雄，希望帶動高屏三級棒球風氣，對棒球運動和職棒成長有幫助。」

王炯棻，澄清湖球場較周邊沒捷運，陳其邁市長允諾，未來捷運通到澄清湖球場，一定會更好，進化到比較好的球場，「就像選股一樣，選擇比較低價的股票，未來有機會衝高，這就是本夢比嘛。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法