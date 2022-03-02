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UBA》大專最強！陳范柏彥雙十數據 5連勝大勝義守前進4強

2022/03/02 20:20

健行科大陳范柏彥29分、13籃板。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕健行科大今天在110學年度UBA公開男一級8強賽展現行雲流水的進攻，以及頭號大將陳范柏彥繳出29分、13籃板，最終以111：96大勝義守大學，收下8強賽的第5勝，也是本屆第一支鎖定3月19日台北小巨蛋4強賽入場券的隊伍。

被視為今年職籃選秀的狀元熱門，陳范柏彥此仗16次出手命中9球，包括5顆三分球，以及罰球6罰全中，攻下29分外帶13籃板，加上菜鳥劉丞勳進帳16分、9籃板，高錦瑋19分、3籃板及5助攻，射手高承恩延續近兩場的好手感也有14分進帳，至於主控谷毛唯嘉則是8分、11助攻及6籃板，健行直接轟破百分鎖定勝局。

健行科大劉丞勳（左）。（記者陳志曲攝）

健行科大谷毛唯嘉（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

健行主帥劉孟竹透露，此仗每位球員上場都有貫徹賽前設定的防守策略，也讓進攻越打越順，目前確定5勝取得4強門票，接下來2場還是要全力求勝，希望挾著頭號種子進軍台北小巨蛋。

義守此仗表現最佳為邱子軒，攻下26分、13籃板及8助攻，陳品銓17分、蒲國倫18分，但防守未能守住健行種下敗因。

義守大學邱子軒（中）跳投。（記者陳志曲攝）

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