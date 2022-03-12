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冬季帕運》俄、白俄選手遭禁賽 IPC主席「是戰火局勢害的」

2022/03/12 18:41

帕運主席帕森斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕上週（3日）國際帕委會（IPC）在北京帕運開幕前夕宣布，俄羅斯與白俄羅斯政府由於侵略烏克蘭違反奧運停戰協定，禁止了兩國選手參加北京冬季帕運賽事。對此，主席帕森斯（Andrew Parsons）今受訪時再度闡明他「體、政分離」的立場。

「沒有人會對這個結果滿意。」帕森斯說道，指出無論以什麼理由，不讓這2國選手參賽是不好也不正面的。「我們不希望政治和體育混為一談，但我們有界線，還是得考量到其他成員的意見。」帕森斯表示禁賽令的決議，一方面也是受到外界迫切要求，「雖然我不希望政府影響到我們，但由於歐洲局勢越發緊繃，要體育和世界局面去做分割已不太可能。」

IPC原打算讓俄羅斯與白俄羅斯選手在北京冬季帕運以中立身分參賽，雖已禁止2國使用國名、國旗和國歌，且不列入獎牌榜，不過撻伐聲浪依舊排山倒海，最終83名運動員成為俄羅斯入侵烏克蘭的犧牲者。

帕森斯補充，2國選手的缺席也許會影響到奧運比賽公正性，但這仍是以多國運動員的利益考量後做出之決定。

此外，上週俄羅斯帕委會指出，針對該國遭禁賽，他們不會依據法律建議向體育仲裁法院提出上訴。然而，IPC卻認為在帕運閉幕後，還是會面臨到相關的法律訴訟。

北京帕運會將於明（13日）舉行閉幕典禮。

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